Visverwerkend bedrijf Gadus richt eigen academie op

Dankzij die sterke groei is Gadus op zoek naar extra gemotiveerde medewerkers en zo hebben ze op 1 maart aan 14 uitzendkrachten, die werkten voor het kantoor HO, een vast contract aangeboden. Het zijn jonge mensen met een zéér diverse achtergrond die zich volledig hebben ingewerkt in het bedrijf.

Gadus is een visverwerkend bedrijf, opgericht in maart 1991 en gevestigd in Nieuwpoort. Het maakt deel uit van een IJslandse groep. Het bedrijf is daarmee het tweede grootste visverwerkingsbedrijf in België. Het verwerkt 600.000 ton vis per jaar en telt inmiddels een 100-tal medewerkers. Deze Belgische vestiging werkt vrij autonoom en kon al jaar na jaar groeicijfers voorleggen.

Motivatie

“Om verder in te zetten op deze duurzame groei hebben we meer arbeidskrachten nodig en gaan we in de toekomst nog meer investeren in mensen. Daarvoor richten we de Gadus-academie op. De mensen worden niet aangeworven op basis van diploma of vaardigheden, maar gewoon vanuit motivatie en ingesteldheid. We focussen ons vooral op twee specifieke zaken bij de aanwerving: de flexibele opstelling en de wil om dingen aan te leren. We gaan vooral investeren in een cultuur van het zich betrokken voelen bij het werk. Als de mensen voelen dat ze zinvol werk leveren, hebben ze ook meer werkplezier en voelen ze zich gelukkiger. Naast de economische waarde geeft een vast contract ook vooral een maatschappelijke waarde. Het biedt de mensen meer zekerheid en meer houvast in hun privéleven. Het is een win-winverhaal”, zegt hr-manager Filip Baessens.

“We zijn afhankelijk van de aanvoer van de vis en daarom werken we niet in ploegen. We starten om 6, 7 of 8 uur ’s morgens tot in de late namiddag 15, 16 of 17 uur. Dat biedt opportuniteiten voor een aantal mensen. Er is nooit avond- of nachtwerk.”

Piekperiodes

“We werken wel met piekperiodes – retailers werken met promoties en dan hebben we meer mensen nodig. Momenteel zijn we nog op zoek naar een tiental goede werknemers. In juni open we ons nieuwe magazijn en zullen we nog meer mensen nodig hebben”, aldus Filip Baessens. (PG)

Info: jobs@gadus.be