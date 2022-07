Vissers krijgen steun van Vlaanderen

De oorlog in Oekraïne heeft in alle sectoren voor serieuze prijsstijgingen gezorgd. Onder meer de historisch hoge brandstofprijzen brengen onze eigen vissers in een lastig parket. Daar wil Hilde Crevits de sector nu bij helpen. Door een extra steunmaatregel hoopt ze dat de sector kan blijven bijdragen aan een stabiele voedselvoorziening in ons land.

“Door de stijging van kosten zien de bedrijven in de visserijsector veel uitgaven stijgen, wat zich de voorbije maanden door de hogere prijzen ook bij de consument laat voelen. De Europese Commissie heeft daarom een bijzonder staatssteunkader uitgewerkt. Vlaanderen speelt hierop in om onze primaire visserijsector te steunen en maakt 600.000 euro aan Vlaamse middelen vrij”, aldus de Vlaamse minister van Visserij.

Elke onderneming in de visserij- en aquacultuursector kan een vergoeding per vaardag aanvragen, dit tot 1 september 2022. Er wordt steeds rekening gehouden met omvang van de activiteiten: het kustvisserssegment, kleinvlootsegment en het grootvloogsegment wordt van elkaar onderscheiden. De steun is beperkt tot 35.000 euro per bedrijf en wordt tegen eind december 2022 uitbetaald.