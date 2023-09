Visix uit Roeselare is genomineerd voor KMO van het jaar van UNIZO: “Adapteren deed ons overleven”

De genomineerden voor KMO van het jaar zijn bekendgemaakt. Visix is een van drie genomineerden in die categorie. Commercieel directeur Eli Declercq (49) en medezaakvoerder Jean Van Houtryve (50) toonden zich alvast in de wolken op de officiële voorstelling.

Visix is een KMO die al sinds 1903 bestaat en die aanvankelijk priesterkledij maakte. Tijdens de coronacrisis maakte het bedrijf mondmaskers en vandaag allerhande materiaal waarmee ze een merk kunnen doen stralen. Denk dan maar aan vlaggen en masten die ze maken voor Delhaize of lichtbakken voor evenementen. Adaptatie is key voor Visix.

‘1859. On the Origin of Species. Darwin.’ Commercieel directeur van Visix, Eli Declercq, begint zijn speech met een verwijzing naar Charles Darwin. Het tweede deel van zijn revolutionaire boek – ‘by Means of Natural Selection‘ – is zodoende nog belangrijker in het verhaal van de KMO die gevestigd is in Roeselare. Natuurlijke selectie onder de bedrijven door het adapteren om te overleven.

Brand shiners

“Wij willen een merk laten stralen en noemen onszelf en ons personeel zo ‘brand shiners’. Zowel outdoor als indoor op events doen we dat. We laten bedrijven en producten scoren met visueel sterke en innovatieve oplossingen die ‘echt’ af zijn. Op dit moment hebben we zo’n 75 brand shiners onder ons. Het is onze bedoeling om op een gezonde manier te groeien, met respect voor het milieu en met brand shiners die zich goed in hun vel voelen.”

Medezaakvoerder Jean Van Houtryve benadrukt ook het belang van dat adapteren: “We hebben met ons bedrijf al veel meegemaakt. Nu merken we dat de crisissen sneller op elkaar volgen. Het is volgens ons een must voor alle bedrijven om de volgende vier zaken goed te doen: innoveren, de basics volgen – een gezonde balans hebben –, altijd blijven optimaliseren en vooral aanpassen. Dat laatste is primordiaal: we zijn gestart met het maken van priesterkledij en zijn geëvolueerd naar dit. Ik kan nog niet voorspellen wat we in 2030 zullen doen, maar ik kan jullie verzekeren dat we het evenveel passie en ondernemerschap zullen doen!”, besluit hij.