Vision-IT staat voor nieuwe uitdagingen

Birger Van Quathem en Kevin Zutterman hebben sinds enkele weken een pand gehuurd voor de start van een nieuw IT-shop. Beiden willen hun pijlen richten op de particuliere markt in Beernem alsook de professionele markt in deze omgeving. De nieuwe shop opent vrijdag 16 september om 10 uur en blijft open tot 20 uur en zaterdag tot 18 uur.

“We zijn goed vertegenwoordigd in camerabewaking en onze ervaring in het plaatsen van camerasystemen biedt ons de mogelijk om een passend systeem aan te bieden”, aldus Birger Van Quathem. “Men kan bij ons terecht voor zowel de kleine huisinstallaties als bedrijfsinstallaties. Daarnaast hebben we de nieuwste software-ontwikkeling voor het aanmaken van labels. Met één druk op de knop zorgt Visions Labelling voor correcte etiketten voor de producten van onze klant. Alle nodige informatie tot zelfs een barcode toe is mogelijk om te kunnen scannen in de kassa”, aldus Van Quathem.

Zijn er problemen met netwerk of wifi-installatie, dan kan men eveneens bij Vision-IT terecht. “Onze klanten hoeven zich geen zorgen te maken voor uitval of andere technische problemen”, vult Kevin Zutterman aan. “Horeca-automatisering is onze job. Sinds jaren plaatsen we in diverse horecazaken een passend kassasysteem, volledig geconfigureerd naar de wensen van de klant”, aldus Zutterman. Het pand bevindt zich in Hubert d’Ydewallestraat in Beernem. (Regi)