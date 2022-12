Vishandelaar Maxim Desot uit Gistel pronkt met nieuwe marktwagen: “Ik geloof in het marktleven”

Durven investeren. Bij ambulante vishandelaar Maxim Desot blijft het niet bij holle woorden. De prille dertiger investeerde fors in een nieuwe marktwagen om zijn klanten piekfijn te kunnen bedienen op één van de vele markten. “Geef toe: een lekkere en verse vissalade smaakt nóg beter wanneer het ook mooi wordt gepresenteerd.”

Gistelnaar Maxim Desot is met z’n 30 jaar één van de jongste marktkramers in de provincie. Drie jaar geleden verliet de gewezen student van Ter Groene Poorte het horecaleven om op verschillende markten vis te verkopen. Maxim heeft een verleden bij onder andere Ten Bogaerde (nu Mondieu, red.), Markt XI en Hof van Cleve. Je vindt vishandel Maxim op de markt van Moeskroen op dinsdag, Torhout op woensdag, Wenduine op donderdag, de nieuwe tweewekelijkse woensdagmiddagmarkt in het Oostendse Mariakerke en uiteraard in z’n thuisstad Gistel op vrijdag. Fervente klanten hebben het al gemerkt: Maxim kan sinds kort uitpakken met een fonkelnieuwe marktwagen. “Drie jaar terug nam ik de zaak over en maakte ik gebruik van de ‘oude’ marktwagen”, opent Maxim.

Flinke vertraging

“Het was toen al de bedoeling om in een volledig nieuw exemplaar te investeren. En in maart 2020 was het dan zover. Inderdaad, ik heb meer dan twee jaar moeten wachten vooraleer de nieuwe ‘camion’ geleverd werd. Onder meer de coronacrisis en oorlog in Oekraïne zorgden voor problemen op bijvoorbeeld de staal- en aluminiummarkt, en leidde dus tot flinke vertraging. Je moet weten dat het volledige voertuig op maat werd gemaakt. Een Fiat Ducato vormt het vertrekpunt, maar verder was alles maatwerk: kasten, koelkasten, zijpanelen, het chassis… Werkelijk alles is tot in het detail op maat van de zaak gemaakt.”

“Vissalade smaakt nog beter als de presentatie verzorgd is”

Fabrikant is de Nederlandse specialist Van Waarde. “Leuk om weten: om de inrichting tot in de puntjes te personaliseren, deden we beroep op het lokale talent van Ontwerp Marloes uit Gistel en laserstudio Lichter uit Kortemark”, vertelt hij.

Huis op wielen

“De marktwagen is nu zo’n tien meter lang en 3,5 meter hoog, zowat twee meter langer en ruim halve meter hoger dan mijn vorige voertuig. De wagen is allerminst makkelijk om mee te manoeuvreren, maar eigenlijk heb ik daar weinig last van. Als marktkramer kom je ’s ochtends in alle vroegte aan en vertrek je kort na de middag – je vermijdt dus alle verkeersdrukte. Hoeveel de investering bedraagt? (knipoogt) Laat ons zeggen dat het een huis op wielen is. Maar dat is het ook waard: ik trek elke dag in alle vroegte naar de vismijn – ik sta elke dag om 3 uur op – en wil je al die lekker verse vis en mijn eigen bereidingen tot z’n volste recht laten komen, dan moet je dat mooi en netjes kunnen presenteren. Geef toe: dan smaakt alles nóg beter. Ik heb nu extra plaats om onder meer mijn zelfgemaakte bereidingen te etaleren, zoals frisse salades en rillettes van makreel. Ja, ik geloof volledig in het marktleven.”

(TVA)