Visboetiek Beaufort trekt er met foodtruck Zeeboer opuit

Foodtrucks het domein bij uitstek van hamburgers en hotdogs? Welnee! Er zijn nog andere opties zoals de Zeeboer foodtruck by visboetiek Beaufort.

Visboetiek Beaufort is al bijna een kwarteeuw een gevestigde waarde in Nieuwpoort-Bad. Vandaag trekt de lokale visboer met een gloednieuwe foodtruck de baan op, gewapend met funky fishburgers en kibbeling. Het is zowat de eerste viswinkel in de regio die een eigen foodtruck op de markt brengt.

Schot in de roos

Beau Vanhollebeke (26) kijkt tevreden naar zijn realisatie: “Het was altijd mijn droom om een foodtruck uit te bouwen. We werkten twee jaar aan het concept. Onze caravan werd volledig omgebouwd tot een truck en luistert naar de naam Zeeboer. We waren voor het eerst te zien op het nieuwe event Nieuwpoort Shopping Vibes. Dat bleek duidelijk een schot in de roos. Samen met onze winkel vormt Zeeboer een totaalplaatje dat garant staat voor verse vis en aanverwante producten. Een ideale combinatie waarmee we onze klanten nog beter kunnen verwennen met al het lekkers dat de Noordzee ons te bieden heeft”, legt Beau uit.

Bij foodtruck Visboer halenze de vangst van bij Nieuwpoortse vissers rechtstreeks van de boot af: lokaal en vers! “We zorgen voor dezelfde producten als in onze winkel met keuze uit een uitgebreid assortiment visgerechten. Onze passie is continu streven naar de beste kwaliteit. Dat is onze grootste troef. Voeg daarbij het ruime aanbod van in huis gemaakte schotels en bereidingen, met visgyros, visstoofpotjes en onder andere viswaterzooi. Ook de garnaalkroketten worden door onze medewerkers in huis gemaakt”, verduidelijkt Beau.

Het is duidelijk, Beau Vanhollebeke en zijn dynamische ploeg weten met de aanpak en voorstelling van de nieuwe foodtruck nu ook nog visliefhebbers te bereiken die zich niet direct naar het adres in Nieuwpoort-Bad kunnen begeven.

Passie delen

“Laat ons het zo stellen: we zijn gek op vis en willen die passie dan ook delen met zoveel mogelijk lekkerbekken, op diverse locaties in de regio”, geeft de immer actieve Beau nog graag mee. (PG)