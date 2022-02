Virginie neemt lingeriezaak Acarini over

Virginie Opstaele start op vrijdag 4 maart als nieuwe uitbaatster van lingeriezaak Acarini in de Rijselstraat. De zaak, die 32 jaar gerund werd door Monique Van Den Broucke, wordt volledig heringericht.

De bekende lingeriezaak Acarini in de Rijselstraat in Sint-Michiels gaat binnenkort opnieuw open. Nadat de winkel liefst 32 jaar werd gerund door Monique Van Den Broucke (75), is die sinds 31 januari gesloten in afwachting van de afwerking van een herinrichting. Op vrijdag 4 maart gaat Virginie Opstaele er aan de slag als nieuwe uitbaatster.

In 1990 startte Monique – afkomstig uit Westkapelle, waar ze nog altijd woont – met de uitbating van Acarini, toen nog gevestigd in de Dorpsstraat. Ze had er al een loopbaan als districtsverantwoordelijke voor de bekende textielgroep Santens op zitten.

In 1994 verhuisde ze de winkel naar de huidige locatie in de Rijselstraat, vlak bij het bekende café De Tijger dat binnenkort ook weer de deuren opent.

“Ik heb altijd al een boontje gehad voor Sint-Michiels. Ik kwam hier al vaak en graag nog voor ik hier de winkel had”, vertelt Monique. “Dus ik heb hier altijd heel graag gewerkt en zal zeker het contact met de vele goede vaste klanten missen. Maar nu ik 75 jaar ben en dus de pensioengerechtigde leeftijd al ver voorbij, is het tijd om te stoppen.”

“Ik geef graag nog mee dat ik heel blij ben dat Sint-Michiels herleeft, met veel nieuwe bewoning, winkels en horecazaken. Met veel vertrouwen geef ik nu de sleutels van de zaak in handen van Virginie.”

Aanbod uitgebreid

Virginie Opstaele, die een verleden heeft in de horeca, kwam als klant al lange tijd over de vloer bij Monique én werkte al zeven maanden op woensdag mee in de winkel. Ze volgde intussen ook een gespecialiseerde opleiding bij de lingeriegroep Vandevelde.

“We kennen elkaar dus al een tijd en er is een echte vertrouwensband gegroeid”, zegt ze. “De winkel werd volledig gestript en vernieuwd en het aanbod zal ook uitgebreid worden met twee merken, namelijk Lise Charmel en LingaDore. De naam van de zaak is nu ‘Acarini by Virginie’. Op maandag zijn we gesloten, maar dan kunnen klanten wel langskomen op afspraak.”

Om de vlotte overgang te verzekeren en afscheid te kunnen nemen van alle klanten, zal Monique nog tot 14 mei in de winkel zijn. Tijdens de openingsweek, van 4 tot 12 maart, is er tien procent korting.

(PDV)

Meer info: www.lingerieacarini.be/