Virginie Faiella maakt met eigen kledingzaak droom waar: “Kledij aan betaalbare prijs”

Virginie Faiella geeft de dorpskern van Anzegem sinds kort extra cachet met haar mooie kledij en accessoires. De zaak bevindt zich bij haar Leonidaswinkel in de Kerkstraat. “Sinds 2014 heb ik een eigen Leonidaswinkel en in 2015 startte ik met het ontwerpen van mijn eigen handgemaaktejuwelen in mijn atelier”, aldus Virginie Faiella (39) met Italiaanse roots. “Al sinds mijn studententijd heb ik een passie voor mooie kledij en accessoires. Mijn droom om een eigen kledingzaak te beginnen, is nu werkelijkheid geworden.”

De 39-jarige Virginie woont in Anzegem en houdt van kwaliteit en mooi materialen. Na haar studies public relations werkte ze een achttal jaar voor Mercedes Ghistelinck. “Ik deed deze job heel graag”, vertelt de brunette. “Maar aangezien ikzelf woonachtig ben in Anzegem en hoorde dat de vorige Leonidas ermee zou stoppen, heb ik geen minuut getwijfeld en direct contact opgenomen met de hoofdzetel van Leonidas. Via die weg vestigde ik me in de Kerkstraat 123.”

“De lat leg ik hoog voor mezelf”

Faiella haar zaak ziet er altijd piekfijn uit en zij streeft er ook naar om de beste service aan haar cliënteel aan te bieden.

Locatie

“Ik leg de lat hoog voor mezelf. Wat mijn juwelen betreft, is mijn betrachting om kwaliteitsvolle juwelen aan te bieden. Dit zal ik ook doortrekken naar mijn kledinglijn. Mooie, stijlvolle juwelen en kledij aan een betaalbare prijs.”

Voorlopig blijf Virginie met haar zaak op de huidige locatie. “Op termijn hoop ik uiteraard te groeien en wie weet een grotere winkel te hebben dan dat ik nu heb”, stelt ze. “Alleszins ben ik tevreden om op deze manier te kunnen starten en zal de toekomst uitwijzen welke richting ik verder uitga.” Op de vraag of Virginie een bepaalde droom heeft, zegt ze dat deze al is uitgekomen. “Ik heb een prachtige job waar ik mezelf kan zijn en mensen kan helpen, zowel in de Leonidas, met mijn juwelencollectie en met mijn nieuwste onderneming; de kledinglijn.”