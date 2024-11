Virginia, Kristof en team openen hun Fitclub

In de Rijselsestraat hebben Virginia Braet, Kristof Benoot en hun team Fitclub geopend. “We begeleiden mensen naar een gezonder en gelukkiger leven.”

Virginia Braet en haar man Kristof Benoot hebben in de Rijselsestraat in Loppem hun Fitclub geopend. Samen met het Fit Collective dat voorts bestaat uit Louis Gillemon, Hanna Neyens en Magali Van Belle. “We zijn van Zedelgem en zochten een locatie in de regio. Hier in de Rijselsestraat, ongeveer recht tegenover De Loppemerie en Het Fruitpaleis, vonden we het geschikte pand om onze klanten te begeleiden”, begint Virginia.

De kiem van de Fitclub werd toen nog heel onbewust door haar gelegd. “Kookboeken van bekende voedingsdeskundigen, intermittent fasting… Er bestaat zo veel, maar niets gaf mij het resultaat dat ik wou. Ik heb ondertussen een bibliotheek aan gezonde (kook)boeken en ik had ook al van alles uitgeprobeerd om af te vallen, toen ik in april 2021 kennismaakte met het Fitplan. Ik had op dat moment een vurig verlangen om tien kilo af te slanken. Mijn man Kristof keek ietwat sceptisch mee over mijn schouder, met het idee van ‘zal het haar deze keer wel lukken?’, máár ik bereikte mijn resultaat. Waarop Kristof besliste om dan ook maar zijn beginnend mannenbuikje weg te werken.” (lacht)

Waarom het Fitplan wel een succes werd? “Heel simpel: omdat het geen dieet is. Want dat houdt niemand vol. Het Fitplan is een levensstijl. We zetten ons sociaal leven niet on hold voor een dieet en leven, bij wijze van spreken, niet op enkel groenten.”

Mindset

Ondertussen zijn Virginia en Kristof zelf coach. “Wij waren zo tevreden met ons resultaat dat we vonden dat we dit moesten kunnen delen met anderen die ook strugglen. We zijn al een tijd actief, maar misten nog een locatie waar we mensen konden begeleiden. In de Fitclub kunnen we die service bieden. We ontmoeten hier mensen en begeleiden hen naar het resultaat dat zij voor ogen hebben. De meesten willen afslanken, maar er zijn er ook die meer energie willen en mensen die perfect op gewicht zitten, maar iets willen doen aan hun conditie. Die zijn hier ook aan het juiste adres. Wij willen mensen helpen om zich gezonder en gelukkiger te voelen. Want fit zijn is meer dan alleen bewegen. Het is ook een mindset.” (BC)

Fit Collective Loppem vind je op Facebook als ‘Fitteam Virginia Kristof’.