Vintecc verhuist van Oekensestraat naar Hof ter Weze: “Extra ingenieurs nodig om groei verder te zetten”

Softwarebedrijf Vintecc uit Roeselare kende de voorbije jaren een sterke groei en is genoodzaakt om naar een nieuwe locatie te trekken. Het bedrijf verhuisde naar een nieuwbouw in Hof ter Weze in Roeselare.

“Vintecc is een softwarebedrijf dat zich richt op machinesoftware met een expertise in visie, robotics en controls”, vertelt Mathijs Degryse (38), verantwoordelijk voor business development bij Vintecc. “De grote uitdaging van het beheren van machines op grotere schaal lossen we op met ons eigen ontwikkelde machinemanagement framework dat gebruik maakt van hoogwaardige technologie zoalsDigital Twins, Big data, Artificial Intelligence, Web-based Interfacesenhardware onafhankelijke software.”

“Onze missie is ‘Creating Smarter Machines’, omdat slimmere machines kostbare tijd besparen en onnodige kosten vermijden. Ze zorgen ervoor dat jij competitief kan blijven in een snel evoluerende wereld.”

“We ontwikkelen technologie én zijn klantgericht”

“Door ons brede aanbod hebben we op deelaspecten wel bedrijven die gelijkaardige zaken doen, maar de unieke combinatie tussen services op maat en de ontwikkeling van technologie ben ik nog niet tegengekomen. Bedrijven komen bij ons omwille van onze expertise, domeinkennis en hands-on-aanpak. Onze klanten omschrijven ons als ‘een team aan knappe koppen met een klantgerichte mindset’. Dit is het DNA die we willen blijven behouden.”

“Ondertussen hebben we een team gebouwd van ongeveer 35 medewerkers met diverse expertises en we voeren projecten uit voor bedrijven als Pattyn Packaging lines, Daikin, Picanol, CNHi en vele andere. We zijn bovendien nog op zoek naar extra ingenieurs om zo de groei te kunnen blijven verder zetten.”

Diverse profielen

“De type profielen die we zoeken zijn divers. In de eerste plaats hebben we nood aan een vision engineer om uitdagende projecten uit te voeren op basis van camerabeelden met AI. Maar we zijn ook op zoek naar project ingenieurs, data engineers en simulation engineers. Tot slot zou ook een technical sales persoon welkom zijn om de brug te slaan tussen de klanten en ons development team.”

Nieuwe locatie

“We huurden een handelspand in de Oekensestraat in Rumbeke, maar door de sterke groei de voorbije jaren is dit te klein geworden en werd er beslist om een eigen gebouw te zetten met veel meer bureauruimte, maar ook meer testruimte om de software te testen.”

Begin februari trok het team weg uit het huidige pand in de Oekensestraat. Vanaf nu zijn ze te vinden in de nieuwbouw in Hof ter Weze.

(Robin Verleden/foto SB)