Vintecc investeert in gloednieuwe uitvalsbasis

Softwarebedrijf Vintecc investeert in een gloednieuw gebouw in Hof ter Weze in Roeselare. De werden zijn intussen gestart.

De voorbije jaren heeft Vintecc een grote groei doorgemaakt, waardoor het in 2021 laureaat was voor de Deloitte technology fast 50. De groei was ook duidelijk zichtbaar in het aantal medewerkers (27), waardoor het kantoor in de Oekensestraat in Rumbeke te klein is geworden en de beslissing gevallen is om te investeren in een eigen nieuwbouw iets verderop in Hof ter Weze te Roeselare. De eerste werken werden ondertussen opgestart en is het plan om eind 2022 de verhuizing te plannen.

Robotics

Vintecc is een software bedrijf die zich richt op machinesoftware met een focus op visie, robotics en controls. De grote uitdaging om machines op grotere schaal te gaan beheren lossen ze op met hun eigen ontwikkelde machine management framework, waarbij gebruik gemaakt wordt van high-end technologie zoals Digital Twins, Big data, Artificial Intelligence, Webbased Interfaces en hardware independent operating systems.

“De missie is en blijft ‘Creating Smarter Machines’, want slimmere machines besparen kostbare tijd, vermijden onnodige kosten of tijd en zorgen ervoor dat je competitief kunt blijven in een snel evoluerende wereld”, klinkt het.

Bedrijven zoals Picanol, Atlas Copco, Stow Group, LVD, Daikin,… vertrouwen al op de expertise van Vintecc. “De ambitie is om de in-huis ontwikkelde tools in een bredere regio te vermarkten en zo verder te groeien tot een toonaangevend bedrijf in de wereld van industrie 4.0 in Europa.”

Info: www.vintecc.com