Vincent start sport- en welzijnspraktijk op Wapenplaats in Wakken: “Ik wil mensen helpen vanuit een holistische visie”

Op de plek waar vroeger de KBC-bank gevestigd was is Vincent Clarysse (50) met zijn sport- en welzijnspraktijk Moxie van start gegaan. De kinesist en een personal trainer staan er paraat om te helpen bij een revalidatie, functionele fitness en stressbegeleiding. De komende twee zaterdagen zijn er opendeurmomenten.

Vincent is van Wakken afkomstig, maar startte zijn carrière iets verder van huis. “Na mijn studies heb ik drie jaar in een praktijk in Zwitserland gewerkt. Dat is intussen 25 jaar geleden en daar waren ze toen al bezig alles met een holistische visie te benaderen, wat betekent dat je alles vanuit het geheel bekijkt en bijvoorbeeld ook het mentale aspect en zelfzorg mee in acht neemt bij een behandeling.”

“Dat principe neem ik nu ook mee in mijn eigen praktijk Moxie, wat Engels is voor lef en moed om voor jezelf te kiezen. Dit is een plek voor durvers en mensen die willen groeien als persoon op fysiek én mentaal vlak. Je kan hier terecht voor kinebehandelingen, waarbij ik actieve oefentherapie combineer met dry needling en manuele behandelingen.”

“Je kan hier ook terecht voor stressbegeleiding, waarmee ik relaxatie- en ademhalingstechnieken, mindfulness en sport als stressregulator de klachten tracht te verhelpen. Ik werk samen met personal trainer Dante Haerinck, die ook mee groepslessen in goede banen leidt.

Opendeur

Vincent is al actief in een groepspraktijk in Gent, maar zal nu zijn tijd tijdens die locatie en zijn praktijk in Wakken verdelen. “Mensen kunnen hier sowieso van maandag tot zaterdag terecht om zelfstandig te trainen. Er zijn dan ook verschillende abonnementsformules mogelijk. Wie kennis wil maken met het aanbod kan op zaterdagen 15 en 22 februari van 9 tot 17 uur een kijkje komen nemen op onze opendeurmomenten, die als een soort officieuze opening fungeren. Je leert er meer over onze werking en er zijn ook enkele abonnementen te winnen.”

Vincent wil zijn team nog versterken met een extra personal trainer en psycholoog. Wie interesse heeft kan surfen naar www.moxie.be of bellen naar 0478/3.60.86.

(vadu)