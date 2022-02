Vincent opent nieuwe snoepwinkel in de Vissersstraat in Blankenberge

Vincent Roos (47) van Tsjokoreeto opent komend weekend een nieuwe snoepwinkel wat verderop in de Vissersstraat. De winkel kreeg heel toepasselijk de naam ‘De Nieuwe Spekke’.

“Twintig jaar geleden baatte ik hier immers ook al ‘De Spekke’ uit, een bekend snoepwinkeltje op de plek waar nu Tsjokoreeto gevestigd is. Uiteindelijk ben ik dan in Brugge chocoladestad beland, en ik miste de snoep. Ik wou terug naar mijn oude concept, dat bovendien aan de kust veel beter werkt.”

“Blankenberge is niet zo chocolate-minded als Brugge”, klinkt het. Hij krijgt versterking van Brigitte Lange (75), die ook meehelpt in de nieuwe Maurice Vintage Bar even verderop in de Vissersstraat.

“De vissersstraat lééft!” knipoogt Vincent. “Ik zie het al volledig zitten met Brigitte. Hoe we elkaar leerden kennen? Ze was mijn huisbazin. Brigitte is iemand die niet stil kan zitten, en het levende bewijs dat je nooit te oud bent om een nieuw avontuur aan te gaan. Ze stamt ook uit een echte ondernemersfamilie.”

Zaterdag open

Het interieur van De Nieuwe Spekke, dat komende zaterdag voor het eerst de deuren opent, straalt een ouderwetse charme uit. Je vindt er traditioneel snoepgoed, van smoeletrekkers, nunnebillen en draculatanden tot drop en cuberdons. “En uiteraard ook de echte babelutten”, aldus Vincent Roos.

(WK)