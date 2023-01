Vincent neemt na 30 jaar afscheid van juwelierszaak

Op dit moment houdt juwelier Bonte in de Rijselstraat een totale uitverkoop. Zaakvoerder Vincent Bonte (52) besliste om zijn professionele activiteiten na drie decennia te stoppen. “Ik ben er zeven op zeven mee bezig en het is tijd om wat meer te genieten van kleine dingen”, vertelt de ondernemer.

Vincent (52) woont samen met zijn vrouw Nathalie Druant (49) en hun kinderen Marie (18) en Edouard (17) in de Rijselstraat op een boogscheut van de juwelierszaak. Naast zijn winkel bevindt zich de optiekzaak van zijn zus Veronique. Vincent trad 30 jaar geleden in de voetsporen van zijn grootvader en vader en is dus de derde generatie.

Alleen gewerkt

“Grootvader August Bonte begon destijds kleinschalig met zijn zaak in de Stuerstraat. Daarna stapte mijn vader in de zaak. Ik volgde de opleiding goudsmid en uurwerkmaker aan het KTA in Heule”, vertelt Vincent. “Ik ben heel gedreven en graag bezig en ik wist al op jonge leeftijd dat ik in de voetsporen zou treden van mijn vader. Ik begon aan de overkant van de straat met een eerste kleine winkel. In 1996 verhuisde ik naar mijn huidig pand. Tien jaar geleden onderging de zaak een grondige facelift: alles werd in een modern jasje gestoken.”

Vincent werkte – met uitzondering van enkele jaren – steeds alleen. “Een bewuste keuze, maar ik heb uiteraard steeds goede contacten gehad met klanten en leveranciers. Mijn gamma telt 30 verschillende merken met verschillende prijsklassen. Het gamma was steeds heel vernieuwend. Ook tijdens de uitverkoop merk je weinig oude modellen”, zegt de juwelier.

“Ambachten met uitsterven bedreigd”

Naast de verkoop, staat Vincent in voor de herstellingen. “Deze voer ik uit in mijn eigen atelier. Ik bied een hele scherpe prijs aan in combinatie met een vlotte service. Hier hoef je geen weken te wachten, ik leg de lat heel hoog voor mijn klanten.”

De uitverkoop loopt nog tot eind april. “De termijn van vijf maanden is wettelijk vastgelegd”, weet hij. “Je kan hier nog steeds terecht voor onder meer trouw- en verlovingsringen en uurwerken. Het is hier al heel druk geweest, met soms lange wachtrijen. De vele vaste klanten zal ik wel missen, je bouwt vaak een goede en soms ook emotionele band op. Sommigen ken ik al van het eerste uur. De kans lijkt me klein dat hier opnieuw een juwelier zal komen, je merkt dat veel ambachten met uitsterven bedreigd zijn.”

Tijd voor het gezin

Wat de toekomst brengt, is nog wat koffiedik kijken. “Ik wil vooral genieten van kleine dingen. Met mijn fiets een ritje maken in de natuur of gaan wandelen. Uiteraard wil ik ook meer tijd doorbrengen met mijn gezin. Want mijn huidige job is een dagelijkse bezigheid van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”

Meer info: Juwelier Bonte, Rijselstraat 15 8900 Ieper. Open op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.