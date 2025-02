Vijftig jaar na start in Brugge: Brooklyn opnieuw open na maand verbouwingen

Net vijftig jaar na de opstart in Brugge verwelkomt Brooklyn haar klanten in een geheel vernieuwde winkel. “De broeken zijn al altijd ons belangrijkste product geweest en die staan nu letterlijk en figuurlijk centraal in de winkel”, zegt zaakvoerder Ubbe Descamps.

Vrijdagmorgen 28 februari, op de drempel van de krokusvakantie, opende de Brugse vestiging van Brooklyn in de Noordzandstraat opnieuw de deuren. De winkel was vier weken dicht geweest voor een grondige verbouwing. Brooklyn Brugge is een van de zeven vestigingen van de kledingketen die in 1972 in Kortrijk werd opgericht door de familie Descamps. “Deze heropening van de Brugse vestiging komt op een mooi moment, want het is net vijftig jaar geleden dat we hier met Brooklyn in Brugge van start zijn gegaan”, zegt tweede generatie zaakvoerder Ubbe Descamps. “Met Brooklyn hebben we er altijd voor gekozen om in de binnensteden actief te zijn. Veel liever dan in de periferie omdat we het belangrijk vinden om de kernversterking van de steden te ondersteunen.”

Broeken centraal

“Achter onze vertrouwde, klassieke gevel zit een complete make-over volgens een nieuw concept. De rustgevende winkelomgeving in combinatie met een extreme focus op klantengeluk moeten de bezoekers die unieke ervaring bieden die vandaag steeds schaarser wordt in het retaillandschap”, gaat Ubbe Descamps verder. “De broeken zijn altijd onze belangrijkste producten geweest en die staan nu letterlijk en figuurlijk centraal in de winkel. Onder de majestueuze lichtkoepel staan vandaag de jeansrekken als eiland opgesteld. Dit eiland dient als meetingpoint van waaruit de meeste verkoopgesprekken starten.”

Brooklyn telt in totaal een tachtigtal werknemers waarvan er tien in Brugge actief zijn. Tegen de zomervakantie zou er overigens nog een nieuwe vestiging geopend worden in Nieuwpoort.