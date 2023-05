Vijfde generatie aan roer van hoeve Ter Cauwenburgh: “Erg trots op onze automaten met onze verse groenten”

Drie nieuwe hoeveproducenten hebben de erkenning van 100 procent West-Vlaams streekproduct op zak. Broers Charles (26) en Edward (28) Vantieghem zijn bij de gelukkigen. Zij zijn de vijfde generatie die aan het roer staat van hoeve Ter Cauwenburgh, die over een nieuwe hoeve-automaat beschikt.

Intussen zijn er 602 erkende streekproducten en 426 producenten en verkooppunten die het label dragen. ‘100% West-Vlaams’ is een kwaliteitslabel waaraan je de echte hoeve- en streekproducten (h)erkent. Deze producten zijn authentiek, ambachtelijk gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit. De verschillende partners provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Inagro vzw en Unizo West-Vlaanderen werken actief mee aan het label en het concept. Zowel hoeve- als streekproducenten maken kans op het kwaliteitslabel.

Korte keten

“Het bezit van het label heeft onder meer als voordeel dat wij nu deel uitmaken van een netwerk van producenten bij wie we allerhande ervaringen kunnen uitwisselen. Er worden ook studieavonden georganiseerd en we worden over van alles op de hoogte gebracht. Volgende week start bijvoorbeeld de week van de korte keten. In een mail wordt uitgelegd hoe we de marketing daaromtrent kunnen verzorgen”, aldus Charles.

Vanaf 1876 pachtte betovergrootvader Vital Vantieghem de heerlijkheid Ter Cauwenburgh in de Wagenmakersstraat. Naar verluidt maakte hij van de heel slechte toegangsweg naar de hoeve meteen een kasseiweg. Omdat dit de streek van de cichorei was, bouwde hij een cichorei-ast. Cichorei, de voorloper van het witloof trouwens. Ernaast legde hij een poel aan waar de cichorei gewassen werd. Hij en zijn vrouw overleden vrij vroeg waardoor de nog jonge kinderen er op de boerderij eigenlijk als wees alleen voor stonden. Het was de regel dat de jongste zoon de boerderij overnam wat ook geschiedde. Toen die jongste zoon in 1917 trouwde, kon men ’s nachts het kanongebulder aan het front horen, tijdens de slag om Merkem. Merkwaardig genoeg was de boerderij de enige in de omgeving die intact bleef na de doortocht van de vijand.

Ruim assortiment

Vandaag staan de broers Charles en Edward als vijfde generatie aan het roer. Zij namen vorig jaar het bedrijf over van hun ouders Hans en Mylène. In 1979 waren de grootouders gestart met het kweken van witloof in de wintermaanden. Na de overname pootten de broers er meteen het overdekte gebouwtje met de gegeerde automaten neer, momenteel de enige in de onmiddellijke nabijheid. “Vroeger kon je bij ons ook al terecht om witloof te kopen maar daar kroop veel tijd in. Je moest het werk waarmee je bezig was, laten vallen om de mensen te bestellen. Met de automaten winnen we veel tijd. Bovendien kan de klant die overdag werkt nu op gelijk welk tijdstip langskomen”, vertellen de broers.

Er zijn aardappelen, witloof, ajuinen en in de zomer ook courgetten te verkrijgen. Bovendien kan je er terecht voor fruit, zuivelproducten en verse groenten. “Producten die bij collega’s gekocht worden”, luidt het. Er wordt bewust een ruim assortiment aangeboden zodat de consument niet meer naar een andere winkel moet. (DVDZ)