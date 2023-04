Vijf vrienden presenteren gloednieuw Adinkerks bier: Oyenkerke

Het idee startte zo’n zes jaar geleden toen vijf vrienden regelmatig afspraken om samen een biertje te proeven. De hobby werd een passie waarbij ze zich waagden aan een bijzondere uitdaging: een eigen bierrecept ontwikkelen. Het resultaat heet Oyenkerke, en daarmee willen ze de markt veroveren.

Adinkerkenaar Wim Nys (45) vertelt: “We komen allemaal uit de buurt. Peter Joseph uit Vinkem, Peter Casselman uit Bulskamp, Steve Roossens uit Veurne en Nico Louwagie uit Wulpen. We kennen elkaar al jaren. Sommige onder ons zijn jeugdvrienden, deels zijn de vriendschappen ontstaan door familiebanden en uiteraard was en is er de gedeelde interesse en passie voor bier.”

Basisrecept

Het begon met gezellige avonden waar de vrienden samen gerstenat degusteerden en diverse biersoorten aan vergelijkende studies onderworpen. “Op zo’n gemoedelijke avond vroegen we ons af of we niet zelf bier konden gaan brouwen. Zo moeilijk kon dat toch niet zijn… Dat was de prikkel om aan onze zoektocht te beginnen. Na een aantal geslaagde probeersels en enkele mislukte pogingen kwamen we op een tweesprong. Waarom niet zelf een ketel aanschaffen, om zo het hele brouwproces in handen te hebben?

“Het is begonnen als een hobby, maar het is wel de bedoeling om het professioneel aan te pakken”

Maar vijf verschillende mensen hebben verschillende smaakprofielen en ideeën… In 2020, het bizarre coronajaar waarin we veel extra vrije tijd hadden, was ons basisrecept af. Toch bleven we alle details opnieuw analyseren om het recept nog verder te finetunen, tot die mooie zomeravond waarop we het ineens allemaal unaniem eens waren: Dit is het! Dit moeten we uitbrengen.

Dan begon een nieuwe zoektocht naar een geschikte brouwerij om ons recept in het groot te gaan brouwen. Het werd brouwerij Deca van de familie Christiaens in Woesten, waar al generaties lang in een huiselijke sfeer wordt gebrouwen. Nu hebben we eindelijk ons kindje boven de doopvont gehouden en we hebben het de naam Oyenkerke gegeven. Dat is eigenlijk de oude naam van Adinkerke. Daarom hebben we ook in het logo op het etiket de brug van Adinkerke verwerkt, met een sprekende slogan: gebrouwen voor de gezelligheid.

Professioneel

Oyenkerke is een fris, kruidig blond streekbiertje met een alcoholvolume van 6,5 procent en een licht hoppige afdronk. Je neusvleugels worden meteen ook geprikkeld door de fruitige toets. Het mag dan wel begonnen zijn als een hobby, maar het is wel de bedoeling dat we het professioneel aanpakken, als een echt bedrijfje. We hebben in eerste instantie 10.000 flesjes laten bottelen, maar we moeten nu al bijbestellen, want het bottelen neemt toch zo’n 1,5 maand in beslag. We willen Oyenkerke in de markt zetten als een echt merk, maar we willen het doordacht en geleidelijk aan opbouwen. Als we ons bier ergens presenteren, doen we dat in onze schortjes, met de nodige promotie errond. We focussen eerst op onze lokale handelaars en horecazaken, en zullen dan onze grenzen gaandeweg verleggen.”

Info: http://www.drinkoyenkerke.be– oyenkerke@gmail.com