Viervoeters worden verwendbij hondentoilettage Judiel

In de Munkenhofstraat opende hondentoilettage Judiel de deuren. Zaakvoerster Yasmine Rigolle beschikt over alle faciliteiten om je viervoeter op een professionele wijze te verzorgen.

“Ik ben altijd een grote dierenliefhebber geweest”, verduidelijkt de van Waregem afkomstige Yasmine Rigolle. Samen met haar man Carlo Damman en hun vijf maanden oude dochtertje Rachelle woont ze in de Munkenhofstraat. “We hebben thuis altijd honden gehad en ik had ook een voorliefde voor paarden. Ik heb een driejarige opleiding hondentrimmer gevolgd bij Syntra West. Best pittig, de lessen vonden plaats in Kortrijk, Veurne en Brugge.”

Bijberoep

Hondentoilettage moet rekening houden met de verschillende vachtsoorten van ieder dier.

“Elke soort heeft zijn eigen trimtechniek, zoals plukken, scheren, knippen en effileren. Verzorging is wel meer dan dat. Het is ook wassen, nagels knippen, oren schoonmaken, gebit reinigen… In de opleiding komen eveneens de soorten hondenrassen en algemeen en specifiek hondengedrag aan bod. Theorie wordt gekoppeld aan veel praktijktraining.”

“Anderhalf jaar geleden heb ik mij gevestigd in bijberoep. Een job die ik combineerde met een functie in de vastgoedsector. Door het groeiende klantenbestand en de geboorte van mijn dochtertje heb ik nu voltijds voor hondentoilettage Judiel gekozen. Judiel is een samenvoeging van de namen van mijn border collie Jules en mijn Maltezer Odiel. Ik maak er een erezaak van om iedere hond met veel liefde en zorg te behandelen. Zowel kleine als middelgrote zijn welkom en ik hou altijd rekening met de wensen van de klant. Ik volg ook geregeld bijscholingen en werk enkel op afspraak.”

(DRD)