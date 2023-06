Vier vrouwelijke ondernemers organiseren ‘Toope Stoan’: “Het idee voor deze beurs leeft”

Stefanie Werbrouck (31), Angelique Verhaege (43), Elise Cornelissens (32) en Delphine Vannevel (29) organiseren op zaterdag 10 juni ‘Toope Stoan’ in zaal Blommenhof in Staden. ‘Toope Stoan’ wordt een markt waarbij vrouwelijke ondernemers uit Groot-Staden in de kijker worden gezet.

Stefanie Werbrouck is zaakvoerder van Flowers & Braids. “Ik doe in bijberoep aan hairstyling en verzorg bruidsarrangementen en workshops”, vertelt Stefanie. “Ook voor make-up kan je bij mij terecht.” Angelique Verhaege is dan weer de vrouw achter webshop Qty-Pie-Kidsfashion, een webwinkel waar kinderkledij verkocht wordt. Delphine Vannevel runt schoonheidssalon Instituut Delphine Vannevel, terwijl Elise Cornelissens met EC Pottery keramiek maakt.

Het was Stefanie die de aanzet gaf voor Toope Stoan. “Ik had aanvankelijk het idee om een ladies night in te richten die vrouwelijke ondernemers in de kijker zou zetten”, vertelt Stefanie. “Ik ging mijn idee aftoetsen bij Delphine. Ook Angelique – een gemeenschappelijke kennis – werd erbij gehaald. Zij contacteerde op haar beurt Elise.”

“Bij een eerste vergadering bleek het al direct heel goed tussen ons te klikken”, vult Elise aan. “We bleken elkaar ook goed aan te vullen. We zijn begonnen rond het idee van een ladies night, maar zijn uiteindelijk geëvolueerd naar een lokale markt. Het idee dat het rond vrouwelijke ondernemers moest draaien werd wel behouden, maar ook kinderen en mannen moesten bij het opzet betrokken worden.”

Netwerken

“Het opzet van de beurs is om vrouwelijke ondernemers in de kijker te zetten, maar ook om samenwerkingen te bewerkstelligen”, weet Angelique. “Via het organiseren van de beurs kan er ook genetwerkt worden. Veel vrouwelijke ondernemers kennen we eenvoudigweg niet.

Dat blijkt ook uit de inschrijvingen voor de beurs. We hadden gehoopt op 20 inschrijvingen, maar hebben er uiteindelijk 30.” “We hebben er zelfs moeten weigeren”, pikt Delphine in. “Je voelt dat het idee voor de beurs leeft en dat er nood aan is. We willen de mensen na corona ook naar buiten halen.”

“We voorzien echt van alles op de beurs: van voeding over sieraden tot decoratie. We hebben zelfs een fotografe en een weddingplanner”

“We hebben er ook over gewaakt dat er op Toope Stoan een divers aanbod is”, weet Elise. “Er zullen dus bij wijze van spreken geen 10 kledingzaken staan. We voorzien echt van alles op de beurs: van voeding over sieraden tot decoratie. We hebben zelfs een fotografe en een weddingplanner.” “Ook Unizo en Markant hebben er een stand”, weet Delphine.

“Het wordt ook geen statische beurs. Zo zijn er heel wat demonstraties. De fotografe die er een stand heeft, gaat daadwerkelijk fotograferen. Je kan Elise aan het werk zien terwijl ze potten draait. En ook Stefanie zal aan de slag zijn. Bovendien is er kinderanimatie en zelfs een workshop voor kinderen voorzien.”

“De beurs is dan wel bedoeld voor vrouwelijke ondernemers, maar dat betekent zeker niet dat mannen niet welkom zijn”, vult Angelique aan. “Via de aankoop van drankkaarten zijn er overigens tombolagewijs ook tal van mooie prijzen te winnen. Alle aangekochte drankkaarten kunnen ter plaatse in een urne gestopt worden. Daaruit worden dan een aantal winnaars getrokken die op onze Facebookpagina bekendgemaakt zullen worden.”

‘Toope Stoan’ vindt op zaterdag 10 juni vanaf 16 uur plaats in zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein. Gratis inkom.