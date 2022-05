Vier studenten verkopen herbruikbare broodzakken: “Gemaakt van katoen en bijenwas”

Meer dan één miljard broodzakken gaan in België jaarlijks de vuilnisbak in. Een gigantisch aantal. Te gigantisch volgens Lucia Haepers (20), Pauline Stuckens (21), Evy De Sutter (21) en Marthe Hoskens (20) – vier studenten KMO-management aan de Arteveldehogeschool. Ze richtten daarom de start-up Beekery op, waarbij de vier dames herbruikbare broodzakken verkopen. “Zo’n herbruikbare zak heeft eigenlijk enkel voordelen”, klinkt het.

De onderneming is De speciale broodzakken zijn gemaakt van katoen en een laagje bijenwas. “Er wordt gebruik gemaakt van restanten van biologisch katoen uit de kledij-industrie”, verduidelijk Lucia Haepers uit Schuiferskapelle. “Aan de binnenkant zit dan bijenwas, wat ook een restproduct is. Verder bestaat de broodzak ook nog uit bomenhars en kokosolie, wat ervoor zorgt dat de zak soepel blijft. Zo kan je hem net als een gewone broodzak helemaal verfrommelen, maar nadien terug gaan gebruiken. En dat voor wel anderhalf jaar lang.”

Met deze broodzakken willen de vier studenten dan ook de gigantische afvalberg aan broodzakken tegengaan. “Tijdens het onderzoek voor onze bachelorproef lazen we dat er in België jaarlijks meer dan een miljard broodzakken in de vuilbak belanden. Die zijn echter niet recyclebaar door een synthetisch laagje aan de binnenkant van de zak”, legt Lucia uit. “Deze herbruikbare zak is evenwel een perfect alternatief.” Volgens haar blijft het brood in een recyclebare zak bijvoorbeeld langer vers. “Een brood kan in deze zakken een week lang vers blijven, wat langer is dan in een normale zak. Een gewone zak laat immers meer lucht, waardoor het brood sneller slecht wordt. Ook kunnen onze zakken zonder problemen in de diepvries.”

De zakken zijn ondertussen al in enkele zaken in West- en Oost-Vlaanderen verkrijgbaar. Zo zijn ze onder meer te verkrijgen bij ’t Een en ’t Ander in Schuiferskapelle en bij Bakkerij De Craemer in Tielt. Een zak kost wel 19 euro. “We weten dat het niet goedkoop is, maar de zakken worden wel met de hand gemaakt door een Nederlandse producent. Daar zijn zo’n zakken al meer ingeburgerd en we hopen het dan ook in België meer te kunnen implementeren. Daarbij is de kostprijs ook relatief. Zeker als je weet dat een Belg jaarlijks gemiddeld 90 broodzakken gebruikt.” (TM)