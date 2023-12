Vier ondernemers laten zich inspireren door retailcoaches

KERNpunt, de vzw die instaat voor de uitrol van het detailhandelsbeleid van de provincie, bundelt de krachten met de gemeente en biedt een coach-ingtraject aan. Vier lokale ondernemers tekenden op het aanbod in. Ze krijgen de komende maanden advies en inspiratie van een retailcoach, op maat van hun zaak. Het doel hiervan is voor een nieuwe economische dynamiek te zorgen en de lokale handelskern te versterken.

Coachingtraject

Het coachingtraject biedt lokale ondernemers de kans om individuele begeleiding te krijgen en zo hun handelsactiviteiten naar een hoger niveau te tillen. Lokale besturen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. “De gemeente sloot zich vol overtuiging aan bij dit initiatief”, vertelt economieschepen Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld). “Het aanbod sluit naadloos aan op de doelstellingen van ons strategisch commercieel plan dat momenteel in ontwikkeling is. Met dat plan willen we de komende jaren werk maken van een doeltreffend detailhandelsbeleid op maat van de kernen en de handelaars. Met het coachingstraject kunnen we lokale handelaars ondersteunen bij het versterken van hun positie.”

Veerkracht

In een open uitnodiging bood het gemeentebestuur alle lokale handelaars de mogelijkheid om in te tekenen op het aanbod. Uiteindelijk gingen vier ondernemers in op de uitnodiging: EC Pottery, De Trouwe Vagehond, Apotheek SANA en SPAR Express Oostnieuwkerke. “We streven ernaar om niet alleen de deelnemende ondernemers te ondersteunen, maar ook om inspiratie te bieden aan anderen en nieuwe handelaars aan te trekken”, legt schepen Vandermeersch uit. “Het traject concentreert zich op het verbeteren van de economische veerkracht van de deelnemers met specifieke aandacht voor het versterken van de handelskern. Door deze gezamenlijke inspanningen hopen we niet alleen op korte termijn positieve resultaten te zien, maar ook een blijvende impact te hebben op de lokale handelssfeer.”