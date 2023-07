Vier nieuwe investeerders treden toe tot Get Driven

De Belgische chauffeursdienst Get Driven krijgt na de intrede van Helena Brutsaert (ex-CIDLines) eerder dit jaar maar liefst vier nieuwe investeerders. Met de namen van Arne Vandendriessche (Signpost), Pieter Barremaecker (Signpost), Steven Buyse (CVC) en Frederik Lebeer krijgt de scale-up een stevig team achter zich om hun groeiambities waar te maken. Ghysels en Rousseau blijven de voornaamste aandeelhouders.

Digitaal platform

Get Driven lanceerde in 2019 hun eerste versie van hun digitaal platform. De groei werd in 2020 en 2021 afgeremd door COVID, maar het platform klokte in 2022 af op 3,5 miljoen euro met sterke groeisignalen. Eerstdaags is het platform in bepaalde delen van Duitsland live en in 2024 zouden er meerdere landen geopend moeten worden. De ambitie blijft om een Europees platform van chauffeurs on demand te worden.

Internationaal verhaal

Ghysels: “We hebben een mooi parcours afgelegd, maar het was tijd om stappen te zetten om hier een internationaal verhaal van te maken. Dat hebben we gedaan met Arien aan boord te halen als CEO, met de intrede van Helena en nu met de intrede van de vier nieuwe investeerders. Ik kan enkel enthousiast zijn. We halen expertise en slagkracht aan boord. Met dergelijke kalibers worden we ook buiten de landsgrenzen serieus genomen en kunnen we schakelen als het moet.”

Arne Vandendriessche: “Met bijna 2.000 drivers heeft Get Driven een enorm potentieel om mensen veilig thuis te brengen, een zorgeloos festival te bezorgen of bedrijven te ondersteunen bij evenementen. Daarnaast zien we kansen voor de tienduizenden studenten die we via Signpost bedienen in verschillende landen. Met deze groep aandeelhouders gaan we gas geven.”

Arien Wolterink: “Dit is echt geweldig nieuws voor ons en een ware bevestiging van het vertrouwen in onze visie en groeipotentieel. Met hun toetreding als strategische partners hebben we onze kracht en positie in de markt verder versterkt. Het feit dat deze investeerders voor ons hebben gekozen, is een krachtig bewijs van het geloof dat zij hebben in de enorme waarde die Get Driven biedt aan zowel onze gewaardeerde klanten als onze toegewijde chauffeurs. Onze sterke basis in België heeft ons in staat gesteld om uit te blinken in het aanbieden van eersteklas privé chauffeursdiensten. Nu, met een onwankelbare toewijding aan onze missie, staan we klaar om ons uitzonderlijke aanbod uit te breiden naar de dynamische Duitse markt en verdere expansies.”