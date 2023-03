Vier keer Café Parlé bij lokale ondernemers

In maart gaat het stadsbestuur vier keer naar de vier deelgemeenten om met de inwoners in gesprek te gaan tijdens Café Parlé. “We combineren opnieuw een bedrijfsbezoek met praattafels. We verwachten om en bij de 50 deelnemers per editie”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

Elk jaar gaat het stadsbestuur twee keer in gesprek met de inwoners van Oudenburg. “Traditiegetrouw organiseren we in maart wekelijks een Café Parlé per deelgemeente en in oktober een verenigde Café Parlé voor de hele stad. Sinds vorig jaar combineren we het participatiemoment met een interessant bezoek in de deelgemeente om zo onze inwoners in contact te brengen met de lokale ondernemers”, legt Tahira Malik, schepen van Participatie uit. Het eerste Café Parlé vindt op maandag 6 maart plaats in deelgemeente Westkerke bij Tuinonderneming Monbaliu met zusteronderneming Biopool, specialist in zwembaden en zwemvijvers. Na een rondleiding ter plaatse, die start om 19.30 uur, gaat het stadsbestuur via praattafels in gesprek met de Westkerkenaren. De week erna, op maandag 13 maart, is het de beurt aan Ettelgem. Daar wordt er samen met de Ettelgemnaren een bezoek gebracht aan natuursteenbedrijf Allemeersch. Maandag 20 maart verwelkomt slagerskoppel Jeroen & Anneleen alle geïnteresseerden in de Butcher’s loft voor een uiteenzetting over de slagerij en de feestaccommodatie.

Carwash opent

Het laatste Café Parlé staat gepland op maandag 27 maart in Roksem met dan een bezoek aan het nieuwe KMO-park op de site Watty langs de Brugsesteenweg. Als klap op de vuurpijl wordt die avond de nieuwe volautomatische carwash geopend.

Inschrijven voor een Café Parlé kan via secretariaat@oudenburg.be, maar is niet verplicht. Wie al thema’s wil aanleveren om aan bod te brengen tijdens de praattafels, kan dit ook via dit mailadres doen. (LIN)