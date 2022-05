Vier generaties Covemaeker verdwijnen uit Nieuwkerke

Huis Covemaeker-Desomer sluit definitief de deuren. Liefst vier generaties Covemaeker hielden eerst de smidse en later ook de winkel voor huishoudartikelen, doe-het-zelf artikelen en fantasieartikelen open. Vanaf deze zomer wordt de winkel de werkplaats en stockageruimte van verwarmingstechnicus Jeroen Castrique.

Het verhaal start in de late jaren 1800 toen Servaes Covemaecker in de Niepkerkestraat in Nieuwkerke een smidse opende. Zijn zoon Maurice nam aansluitend de zaak over, net als Gaston dat deed na de oorlogsjaren. Toen Gaston op relatief jonge leeftijd kwam te overlijden – hij werd 51 jaar – werd zijn zoon Alain de opvolger. Samen met zijn echtgenote Ann Desomer (58) baatte hij 30 jaar de zaak uit, hij als verwarmingstechnicus op verplaatsing, zij als winkelbediende.

“Ja, met pijn in het hart heb ik besloten de winkel te verkopen. Al die tijd heb ik samen met Alain mij honderd procent ingezet. Na het overlijden van Alain nu zeven jaar geleden deed ik alleen verder, met de nodige hulp hier en daar, maar het werd moeilijker en moeilijker. Maar trots op wat we samen bereikt hebben, dat ben ik zeker”, aldus Ann Desomer. Met Servaes (32) en Axelle (24) heeft ze twee kinderen. “Het was voor ons al lang duidelijk dat onze kinderen de zaak niet zouden verderzetten.”

Opvolger

Alain kwam op jonge leeftijd aan het roer te staan van de zaak. “Hij werd op 18-jarige leeftijd de opvolger van zijn papa, zijn moeder Ginette bleef de winkel openhouden en toen ze na 40 jaar dienst de beslissing nam om te stoppen, kwam ik in de winkel”, vertelt Ann, voor wie het een hele aanpassing was. “Ik studeerde af als kokkin en werkte toen in de beenhouwerij van een Ieperse supermarkt. Plots stond ik hier niet alleen tussen potten en pannen, maar ook tussen vijzen, bouten of nog verbindingsstukken voor buizen. Maar het lukte wonderwel. Wanneer ik na een harde werkdag wat gestresseerd was, kon ik mij ontspannen door te koken, mijn grote passie.”

De laatste werkdag van Ann werd meteen een emotionele dag. “Vele klanten kwamen nog eens langs om afscheid te nemen. Ook de Franse klanten die hier graag kwamen winkelen. Dit hadden ze niet bij hen. Ik kon, nog voor een woord werd gezegd, aan de keuze van een artikel uitmaken of het al dan niet een Fransman was. Ze houden nu éénmaal van veel kitsch en kleur.” (MDN)