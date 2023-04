VIDEO: Mercedesgarage Van Mossel-Vereenooghe neemt na grondige make-over ook intrek in gebouwen Prosafco

Met een investering van ruim elf miljoen euro wil Mercedesverdeler Van Mossel-Vereenooghe zich klaarstomen voor de toekomst. De groep kocht de gebouwen aan waar vroeger Prosafco en voorheen Midera huisden en gaat daar een nieuwe garage onderbrengen. Ook de kantoren van Van Mossel Autolease verhuizen van Deerlijk naar Roeselare.

Halfweg vorig jaar nam de Van Mossel-groep de Mercedesgarages van de Groep Vereenooghe over. Een jaar eerder ging het ook al in zee met de familie Devos-Capoen dat met Renault en Dacia in Roeselare, Kuurne en Menen actief is. In Menen en Zwevegem heeft Van Mossel garages waar het Hyundai en MG verdeelt.

Op de huidige locatie in de Hoge Barrierestraat 10 heeft Van Mossel-Vereenooghe een garage met burelen van 16.000 vierkante meter. Maar daar komt straks nog eens 12.000 vierkante meter bij. “Je krijgt maar één keer de kans in je leven om je buur te kopen”, illustreert Koen Claesen, CEO Van Mossel Automotive Groep België en Luxemburg, met een boutade. “Het gebouw stond een tijdje leeg, maar was enkele maanden geleden gekocht door een investeerder, die het in compartimenten verhuurde. Wij hebben het nu dus kunnen kopen, gaan de structuur behouden en gaan voor een volledige renovatie.”

“Nieuwe mensen vinden? We kijken om bestaande carrossiers over te nemen” (CEO Koen Claesen)

Door de groei van de business van de groep was een uitbreiding nodig. “We hebben zoveel werk dat we het op de duur niet meer zelf gedaan kregen. De carrosserie zal uit onze huidige gebouwen verdwijnen en dat biedt ruimte om onze werkplaats hier te vergroten.”

Aan de kant van de Rijksweg, de baan die zich ondertussen ontpopte tot dé stek voor merkengarages, komen ook burelen. “Van Mossel Autolease huist nu nog in Deerlijk, deze mensen verhuizen straks dus naar Roeselare. Dat moet de samenwerking tussen onze leasemaatschappij en de dealers nog vereenvoudigen.”

40 nieuwe jobs

In het gebouw komen ook twee carrosserieën. “Eentje voor Mercedes en eentje voor onze andere merken. Een multimerkencarrosserie, die ook kan instaan voor het herstel van onze leasewagens. Die carrosserieën worden uniek, omdat we met het ‘snelwegprincipe’ zullen werken. Alles gebeurt in één lijn, waar de te herstellen wagen eerst wordt gedemonteerd, dan wordt hersteld en uiteindelijk opnieuw wordt gespoten. De kwaliteitscontrole zet dan uiteindelijk het licht op groen. We zien overigens dat de wagens bij ongevallen ook steeds meer schade hebben, dat is natuurlijk een gevolg van de technologieën die in de wagens steken. Ze zitten vol camera’s en chips.”

CEOI Koen Claesen voor het gebouw dat sinds deze week deels onder de sloophamer ging. © Stefaan Beel

In de nieuwe garage is ook ruimte voor de PDI, pre-delivery inspection. “In de regio verkopen we ook heel wat used cars, die kunnen we in de PDI-ruimte klaar maken voor ze naar de showrooms van onze vestigingen gaan. Er komt ook een photobooth waar we in de ideale omstandigheden de wagens kunnen fotograferen, voor ze online komen. Er is ook een volledige carwash voorzien en een plaats waar onze leasewagens, die terugkeren van de gebruiker, gestockeerd kunnen worden.”

De Van Mossel Automotive Group heeft wel wat ervaring met bouwen. “In totaal hebben we in België en Nederland 330 vestigingen, ondertussen hebben we de afgelopen twee jaar alleen al in België 30 bouwprojecten, groot en klein, achter de rug. En we blijven verder investeren. We hebben dan ook een eigen bouwteam met eigen projectleiders die onze specifieke behoeften kennen. We werken ook met vaste aannemers.”

Wie dacht dat Van Mossel het suffix Vereenooghe snel van zich zou afschudden, heeft het verkeerd voor. “Vereenooghe is een sterke naam in de automobielsector, die willen we behouden. We hebben daar het Van Mossel-sausje over gegoten. In totaal hebben we negen Mercedesvestigingen in West-Vlaanderen, ondertussen werken daarvoor al 300 mensen. Vorig jaar verkochten we 3.500 nieuwe wagens, vans en trucks en 1.200 occasiewagens. In onze nieuwe vestiging op de Hoge Barrierestraat 11 zullen straks 100 mensen aan de slag gaan, waarvan minstens 40 nieuw zullen zijn.”

Midera-kapjes verdwijnen

Maar waar gaat men al die nieuwe mensen vinden? “Ik ga met plezier op scholen lezingen geven en we voorzien ook stageplaatsen voor mensen die het vak willen aanleren. Er blijft toekomst in onze stiel, ook elektrische wagens hebben nog onderhoud nodig en ook voor de autoverkopers is zeker nog een toekomst, de online verkoop draait nu nog maar rond twee procent, ik verwacht tegen 2030 dat het maximaal om 7 tot 8 procent zal gaan. Om voldoende mensen te vinden voor onze nieuwe carrosserie zijn we ook in gesprek met carrossiers in de buurt die de investeringen niet meer willen doen. We nemen dan hun handelsfonds en ook hun mensen over.”

Niet enkel de indeling binnenin wordt helemaal naar de eigen vereisten ingedeeld, ook de buitenschil van het gebouw krijgt een nieuwe schil. “Dat zal natuurlijk in onze huiskleuren, zwart en wit, zijn. Voor de rest blijft de vorm van het gebouw behouden, enkel van de Midera-kapjes op de torentjes zullen we afscheid nemen.”

Maandag 17 april startten de sloopwerken al, in het laatste kwartaal van dit jaar is de verhuizing van de mensen van Van Mossel Autolease voorzien. In het eerste kwartaal van 2024 moet de rest volgen.