Victoria start massagepraktijk

In haar massagepraktijk Feelzentoria in Sint-Andries biedt Victoria Abdul Kareem massages, transformational cupping en healingtrajecten aan. “Feelzentoria is ontstaan vanuit mijn eigen reis naar heling en innerlijke kracht. Lichaam en geest krijgen hier de ruimte om te herstellen en te groeien.”

Victoria Abdul Kareem (38) heeft bij haar thuis in de Vier Uitersten in Sint-Andries massagepraktijk Feelzentoria gestart. “Ik wou de praktijk een naam geven waarin mijn eigen naam verwerkt zat, maar aangezien alles met Victoria blijkbaar al gebruikt is, moest ik het anders aanpakken. (lacht) Feelzentoria is een samentrekking van feel zen bij Victoria.”

Victoria werkt bij de NMBS en opent haar massagepraktijk in bijberoep. “Bij de NMBS werk ik achter de schermen, een job met mijn hoofd. Ik wou ook iets doen met mijn handen en mijn passie delen om mensen te helpen. Feelzentoria is namelijk ontstaan vanuit mijn eigen reis naar heling en innerlijke kracht, na een periode waarin ikzelf de waarde van echte aandacht en zelfzorg heb ontdekt. Deze ervaringen vormen de basis van mijn praktijk. Bij mijn woning is een dokterspraktijk, ik heb mijn intrek genomen in een praktijk die leeg kwam te staan. Hier in deze oase van rust kunnen mensen tot volledige ontspanning komen.”

Straks ook reiki

Victoria is een gediplomeerd massagetherapeute, maar haar aanbod gaat verder dan alleen massage. “De praktijk is een plek voor diepe ontspanning en heling, met behandelingen als massage, transformational cupping en healingtrajecten. Binnenkort breid ik mijn aanbod verder uit met hypnotherapie, reiki en maderotherapie (bindweefselmassage)”, legt ze uit.

Spanning loslaten

Bij Feelzentoria wordt elke behandeling met zorg en aandacht afgestemd op de behoeften van de klant. “Zo krijgen lichaam en geest de ruimte om te herstellen en te groeien. Mensen kunnen hier even ontsnappen aan de wereld. Ik wil een warme plek bieden waar ze volledig kunnen ontspannen, opladen en nieuwe kracht vinden. Want bij Feelzentoria draait alles om het loslaten van spanning, het vinden van rust en het hervinden van balans.”

Info afspraken: 0483 52 11 34