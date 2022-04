Vicky Hogie start ‘Be-You-ti-ful by VH’ in Lombardsijde

In de Nieuwpoortlaan 24 in Lombardsijde opende Vicky Hogie haar zaak ‘Be-You-ti-ful by VH’. Vicky maakte de overstap van kinderverzorging naar gezichtsverzorging. “Ik had vroeger een crèche voor kinderen, maar door rugklachten heb ik die met pijn in het hart moeten stoppen”, zegt Vicky Hogie (38).

Ze liet haar huis in Lombardsijde aanpassen en nu kan je er terecht voor manicure, pedicure, wimperlifting, suikerontharing, make-up en oorbelpiercing. Ook tal van verzorgingsproducten, kledij, handtassen en juwelen zijn er te verkrijgen.

Ervaring in kapsalon

“Mijn moeder was kapster en ik heb lang in haar kapsalon meegeholpen. Tijdens de coronaperiode moest haar kapsalon ‘Jovi’ in de Schoolstraat te Lombardsijde voor een lange periode sluiten en had ik niets meer te doen. Ik heb dan beslist, onder aanmoediging van mijn man, om een eigen zaak te beginnen. Ik droomde al lang om een schoonheidssalon te openen.”, zegt Vicky.

“Ik heb me bijgeschoold en volgde een uitgebreide opleiding tot schoonheidsspecialiste in Oostende. Zo heb mijn passie kunnen omzetten in de job van mijn leven. Een goede schoonheidsspecialiste luistert naar de wensen van de klant en geeft professioneel advies over huidverzorging, gebruik van cosmetica en lichaamsbehandelingen”, gaat Vicky verder.

(PG)