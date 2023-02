Veva Dacquin: derde generatie bij KW/Brugsch Handelsblad

Met Veva Dacquin is de derde generatie van deze Brugse familie in dienst bij KW. Zij is aan de slag als account manager local media bij Roularta Media Group. “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, glimlacht Veva.

“Mijn grootvader, bompa Eugène, is nog drukker geweest in het Brugsch Handelsblad”, vertelt Veva Dacquin (56).

Zij is de dochter van Dani Dacquin, die een tijdlang journalist was, maar bij de oudere Bruggelingen vooral bekendheid genoot als politiek cartoonist met zijn Bonte Beelden.

Van 1960 tot halverwege de jaren 80 maakte hij meer dan 5.000 tekeningen voor het Brugsch Handelsblad, waarin hij een kritische kijk had op een generatie lokale politici. Veva’s oom Hedwig Dacquin was van 1985 tot 1998 hoofdredacteur van KW/Brugsch Handelsblad.

“Ik herinner mij nog goed dat ik als kind na schooltijd ik volgde les in het Sint-Andreaslyceum naar de drukkerij in de nabije Eeckhoutpoort trok, waar mijn papa en mijn oom werkten.”

“Ik zie nog levendig voor mijn ogen die imposante drukpersen en oude kantoren. Ik stak mij weg achter de gazetten.”

“Voor mij is de cirkel rond: na een carrière van 26 jaar bij de Persgroep/DPG Media ben ik zeer blij dat Roularta mij opgevist heeft en ik aan de slag kan als account manager. Het is een beetje thuiskomen. Mijn papa, die in december 2019 jammer genoeg overleed, zou trots zijn dat ik nu voor Roularta werk”, aldus Veva Dacquin. (SVK)