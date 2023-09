Veurnse ondernemers Bram en Pepijn lanceren ‘Boloverkoop’ als winstgevende verkoopactie voor scholen en verenigingen

Twee ambitieuze jonge Veurnse ondernemers – Bram Delva en Pepijn Vandebotermet – bedachten een nieuw duurzaam concept als alternatief voor de traditionele pannenkoekenverkoop van scholen en verenigingen om fondsen te werven. Met handige rollets met bolognaisesaus als nieuwe winstgevende verkoopactie lanceren ze boloverkoop.be

“Met Boloverkoop.be willen we de traditionele verkoopacties, zoals een pannenkoeken-, wijn- of koekenverkoop nieuw leven inblazen met een eigentijdse twist: de boloverkoop”, zeggen de initiatiefnemers Bram en Pepijn. “Verkoopacties zijn al jarenlang een gewaardeerde en broodnodige extra bron van inkomsten voor scholen en verenigingen. Een overheerlijk product dat elke Belg wekelijks eet, het grote gebruiksgemak van de verpakking en de mooie winstmarge moeten scholen en verenigingen nu de weg wijzen naar ‘The new kid on the block’. Boloverkoop.be begrijpt perfect de behoeften van scholen en verenigingen. Extra financiële middelen zijn vaak cruciaal om nieuw materiaal aan te schaffen of uitstappen te organiseren voor onze kinderen. We garanderen met dit nieuwe concept een mooie winst voor scholen en verenigingen zodat deze hun doelstellingen kunnen behalen.”

Vijf weken

De rollets zijn gevuld met bolognaisesaus (nutri-score A) gemaakt volgens een authentiek Vlaams recept. De saus wordt verpakt in duurzame worstvormige makkelijk te openen ecologische portieverpakkingen – rollets in gluten- en latosevrije ‘Classic’ of ‘Vegan’-versie – voor 1 persoon. Ze hebben een houdbaarheid van minstens 5 weken in de koelkast en je kunt ze invriezen.

Bram en Pepijn geven nog mee: “We zetten bij de productie van de bolognaisesaus binnen Frans & Bertha volop in op authentieke smaak, kwaliteit en duurzaamheid. Zo produceren we 100% CO2 -neutraal en is ons bedrijf erkend met het CO2 Neutral label, wat betekent dat we actief onze lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. Frans & Bertha produceert ook op en top Belgisch en verwerkt in de bolognaisesaus zoveel mogelijk groenten en vlees die worden aangekocht bij (landbouw)bedrijven in de buurt.”