Veurnaar Thijs opent vastgoedkantoor Vlaemynck

Een nieuwe speler meldt zich op de immomarkt van Veurne: Group Vlaemynck, met hoofdkantoor in Tielt. Drijvende kracht is Veurnaar Thijs Balloey, die met plezier vaststelt dat zijn geboortestad de jongste jaren enorm geëvolueerd is.

Veurne is een immokantoor rijker. Group Vlaemynck zette vanuit het hoofdkantoor in Tielt al meer dan tien jaar geleden de eerste stappen richting kust. In het groeipotentieel van Veurne ziet Vlaemynck Vastgoedmanagement (VVM), het netwerk van vastgoedkantoren, een nieuwe opportuniteit.

Thijs Balloey (28) opende er de deuren van het gloednieuwe kantoor in de Zuidstraat. Hij stapte in 2021 als medezaakvoerder in Vlaemynck Vastgoedmanagement Westkust, en als rasechte Veurnaar kent hij de regio als geen ander.

41 vaste medewerkers

“Thijs maakt al drie jaar deel uit van ons team en manifesteerde zich als een gedreven, enthousiaste harde werker”, zeggen zaakvoerders Karel Vlaemynck en Ilse Nagel. “In 1999 zijn we gestart als pure immomakelaar, maar ons bedrijf is geëvolueerd tot een allround vastgoedonderneming, met 41 vaste medewerkers. Dat betekent dat we niet alleen een particuliere vastgoedpijler zijn, maar dat we ook ambitieuze nieuwbouwprojecten aanpakken en ook instaan voor gebouwenbeheer.” Adriaan Logier, bestuurder VVM Westkust, vult aan: “Het kantoor in Nieuwpoort staat als een huis en dat creëerde nieuwe mogelijkheden, onder meer in Veurne.”

Dat kan Thijs alleen maar beamen: “Ik heb in enkele jaren mijn geboortestad enorm zien evolueren. Er vestigen zich nieuwe bedrijven en dat schept extra werkgelegenheid. Ook het Suikerpark is een mooi project, dat Veurne nog beter op de kaart zet. In ons nieuwe kantoor in Veurne focus ik uiteraard op het regionale aanbod. De deur staat altijd open voor kopers, verkopers, huurders en verhuurders. Het is een extra troef dat ik ondersteuning krijg vanuit Tielt, zowel op administratief en juridisch vlak als op gebied van marketing.”

Vlaemynck Veurne, Zuidstraat 74, Veurne, tel. 058 62 27 50. Openingsuren: maandag/woensdag/donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur, dinsdagnamiddag, en vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Of na afspraak.