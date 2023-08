Vestiging van pizzaketen Domino’s in Tielt tijdelijk gesloten

De vestiging van pizzaketen Domino’s in de Kortrijkstraat in Tielt is gesloten. Volgens de keten gaat het om een tijdelijke sluiting, in afwachting van een nieuwe franchisenemer.

Domino’s Pizza opende in Tielt voor het eerst de deuren in december 2020, maar sinds begin deze week is de zaak gesloten. Al zou die sluiting slechts tijdelijk zijn. “We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe franchisenemer voor deze vestiging”, klinkt het bij de communicatiedienst van de keten.

“Dit is een zorgvuldig proces waarvoor we goed de tijd willen nemen. Zodra we een nieuwe franchisenemer hebben gevonden en bekend is wanneer de inwoners van Tielt weer kunnen genieten van onze handgemaakte pizza’s en snelle bezorgservice, laten we dat weten.” (SV)