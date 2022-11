Verzekeringen Devrieze-Fonteyne nu ook in Kemmel

In september opende Verzekeringen Devrieze-Fonteyne een derde filiaal in de Polenlaan in Kemmel. Eerder hadden ze al kantoren in Elverdinge en Poperinge.

Het kantoor telt een team van elf werknemers, onder wie drie zaakvoerders: Bart Jansegers (50), Jan Devrieze (39) en Klaas Fonteyne (42). “Zowel Jan als ik traden in de voetsporen van onze vader”, vertelt Klaas Fonteyne. “Bart Jansegers is er via zijn schoonfamilie ingerold en werkt hier sinds 2007. Sinds september hebben we met Verzekeringen Devrieze-Fonteyne een derde kantoor in de Polenlaan in Kemmel. We werken hiervoor nauw samen met Ann Debrabander, zij maakt nu deel uit van ons commercieel team. Ook hier streven we hetzelfde doel na: de referentie zijn in onze sector. Het laat ons toe om samen met de kantoren in Elverdinge en Poperinge in een heel uitgestrekt werkgebied te werken.”

Polenlaan 6, 8956 Kemmel. Ma-vrij: 8.30 – 12 uur, namiddag op afspraak. https://www.devrieze-fonteyne.be/