Vertaalbureau Verlingua opent kantoor in Brussel

Het vertaalkantoor Verlingua van Christophe Vercruysse en Jorijn Demeire heeft Roeselaarse roots, heeft een fysiek kantoor in Izegem en sinds kort ook eentje in de Europawijk in Brussel. “We willen tussen onze twee kantoren een snelweg voorzien.”

Verlingua ging in 2008 van start toen Roeselarenaar Christophe Vercruysse zijn vertaalbureau oprichtte. “Na mijn studies was ik eerst van plan om les te geven. Ik heb dat ook gedaan aan de universiteit van Bergen en aan de Hogeschool Gent maar ondertussen was ik ook al druk bezig met vertalingen voor bedrijven en dat werd steeds meer een hoofdbezigheid wat resulteerde in Verlingua.”

Ondertussen bestaat Verlingua uit een volwaardig team dat zowel juridische als creatieve vertalingen aanbiedt als ook copywriting en taallessen. Ondertussen werd Jorijn Demeire mede-zaakvoerder en werkt het bedrijf met vijf projectmanagers en een hele reeks freelancers. “We werken heel vaak online”, vertelt Jorijn. “Maar soms moeten we ook wel eens op locatie gaan bij de bedrijven zelf om te weten en te voelen wat er van ons gevraagd wordt. Onze klanten zijn vooral bedrijven en particulieren die een officiële vertaling nodig hebben. Vaak zijn het ondernemingen die in het buitenland een filiaal willen oprichten of het zijn nieuwkomers die de nodige vertaalde documenten nodig hebben om hier te kunnen wonen en werken.”

AI

“Vertalers of tolken, vaak denkt men dat dit uitstervende beroepen zijn”, gaat Christophe verder. “Dat is zeker niet het geval al moeten we wel bij de les blijven en niet blind zijn voor bijvoorbeeld artificial intelligence. Ook wij maken dankbaar gebruik van machinevertalingen. Steeds meer klanten vragen ons om hun door AI vertaalde teksten na te lezen op fouten want perfect is dat systeem nog zeker niet en dat zal het allicht ook nooit worden.”

“Verder proberen we zo flexibel mogelijk en vooral zo snel mogelijk te werken. Vaak zit er veel tijdsdruk op het beëdigd vertalen van documenten. Soms moeten we ook minder evidente talen vertalen en daarbij doen we dan beroep op een schare freelancers, native speakers, die voor ons de vertaling doen.”

“Met de opening van een nieuw kantoor op het Schumanplein in hartje Europese wijk in Brussel zitten we midden in de Europese hub van bedrijven, zijn we veel dichter bij rechtbanken en bij de FOD Buitenlandse Zaken waar we heel veel mee te maken hebben”, aldus Christophe. (BCR)

Info: www.verlingua.be.