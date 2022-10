Verstraete biedt opleidingscentrum voor leerlingen bouw en hout aan

Het hout-en bouwbedrijf Verstraete.team uit Roeselare richtte op de bedrijfssite langs de Zwaaikomstraat een open school in waar leerlingen uit technische scholen hun praktijklessen kunnen volgen. Op die manier hoopt het bedrijf jongeren warm te maken voor de sector en leren ze ook het bedrijf kennen. “Dit is echt een meerwaarde voor zowel het bedrijf als voor de leerlingen.”

Verstraete.team organiseerde vorig jaar voor de eerste keer openschooldagen waarbij verschillende technische scholen kennis maakten met het bedrijf. De Roeselaarse bouw- en hout firma merkte onmiddellijk de positieve impact van die openschooldagen. “We wonnen erdoor aan naamsbekendheid en kregen plots veel meer stage-aanvragen”, aldus Bart Masschelein, business manager bouw bij Verstraete.team. Een vervolg kon niet uitblijven. Dit jaar organiseert het bedrijf zelf vier openschooldagen, één meer dan vorig jaar. Onder andere de leerlingen van het VTI in Roeselare en het VTI in Izegem komen er op bezoek.

Maar het bedrijf gaat nog een stapje verder. Op de bedrijfssite werd een ruimte die vroeger dienst deed als opslagplek, omgevormd tot een open school. Een eerste gedeelte, voor de studenten bouw, is er inmiddels klaar. Scholen kunnen het nieuwe opleidingscentrum gebruiken voor hun lessen praktijk. Van bekistingen tot het aanbrengen van gewelven. Verstraete.team geeft de leerlingen een voorsmaakje van waaraan ze zich in de toekomst mogen verwachten. “Wanneer de scholen hier over de vloer komen voorzien we ook telkens technische onderlegde mensen om hen uitleg te geven. Voor ons is dat inderdaad een investering, maar op deze manier zetten we ons bedrijf in de kijker en maken we mensen warm om binnen de sector, waar er een instroomtekort is, te werken.”

Extra deel

Het nieuwe opleidingscentrum zal in de toekomst uit twee delen bestaan. De Open School Bouw is inmiddels af, vanaf maart 2023 zal de Open School Hout gebruikt kunnen worden. Dit tot grote vreugde van heel wat scholen en leerkrachten. “Het feit dat we kunnen samenwerken met bedrijven is een meerwaarde. De leerlingen zien hoe het bedrijf werkt. Hopelijk kunnen er in de toekomst nog verdere samenwerkingen tussen scholen en bedrijven ontstaan”, aldus Pol Dornez, leerkracht hout van het VTI in Izegem. Hij ziet er alvast naar uit om straks met zijn leerlingen houttechnieken naar Verstraete.team te komen .”Onder andere de opstelling houtskeletwoning hebben we in onze school niet.” En ook de leerlingen reageren enthousiast op het opleidingscentrum bij het Roeselaarse bedrijf. “Op school leer je sowieso andere dingen dan hier op het bedrijf. We kunnen hier interessante dingen bijleren”, aldus studente houttechnieken Eline Boone (17).