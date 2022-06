Versnellingsprogramma moet digitalisering van Vlaamse bedrijven versnellen

Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, heeft vrijdag een programma gelanceerd om de digitalisering van Vlaamse bedrijven te versnellen. Flanders Make wil bedrijven ondersteunen in digitalisering zodat zij hun productie in België kunnen houden of opstarten.

De zes deelnemende bedrijven Vandewiele, Picanol, Atlas Copco, CNH, Crops en Sabca worden door Flanders Make ondersteund om hun volledige productie in vijf jaar tijd te digitaliseren. Elk bedrijf werkt daarvoor samen met een tiental lokale en Europese technologieontwikkelaars en -leveranciers. Het versnellingsprogramma moet de brede industrie ten goede komen. “Zo krijgen andere productiebedrijven de komende jaren de kans om te leren uit het project, zodat ook zij de noodzakelijke stappen kunnen zetten om productie in ons land te houden of op te starten”, zegt Flanders Make-voorzitter Urbain Vandeurzen.

Onderzoekscentrum

Het onderzoekscentrum zal onder meer demonstratie-omgevingen creëren in het cocreatiecentrum in Kortrijk. “Die vormen de basis voor pilootproductielijnen bij de deelnemende bedrijven. Hieruit leren ze onder meer hoe ze hun volledige productie versneld en duurzaam kunnen digitaliseren. De realisaties bij de zes leadbedrijven kunnen vervolgens anderen inspireren.”

“Met 11 miljoen euro Vlaamse Veerkracht-middelen hebben we een versnellingsprogramma in gang gezet, waarbij zes technologieleiders trekker en voorbeeld zijn voor onze hele Vlaamse maakindustrie. Dat is een mooi voorbeeld van Vlaamse verankering en spitstechnologie. De focus op een integrale aanpak van de digitalisering verhoogt niet alleen de productkwaliteit, maar maakt het productieproces ook vlotter en meer wendbaar voor werknemers”, zegt Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw.