Vershuis uit Handzame is Groentevakman van het jaar: “Elke dag spelen we in op de innovatie op de foodmarkt”

Het Vershuis op de Staatsbaan in Handzame is voor weinigen nog onbekend terrein. Anderhalf jaar geleden openden Angie en David een gloednieuwe speciaalzaak en op 14 juni kregen ze te horen dat ze zich in hun categorie de beste van Vlaanderen mogen noemen. De spreekwoordelijke kers op de taart, om in termen van groenten en fruit te spreken, zeg maar.

“We zijn heel trots dat we onszelf Groentevakman van het jaar mogen noemen”, aldus zaakvoerster Angie Doise (44). Samen met haar man David Plysier (45) is ze dagelijks terug te vinden langsheen de Staatsbaan 92. Het koppel heeft twee kinderen: Brent en Lennert.

“Het begon allemaal een 25-tal jaar geleden met David die de kweek en verkoop van aardbeien overnam van zijn opa. Daarna kwam daar ook nog de verkoop van aardappelen en appels bij. We verkochten onze producten zelfs nog in een zelfgemaakt marktkraampje. In november 2021 namen we onze intrek in de zaak zoals die nu is. Het Vershuis kreeg een nieuwe look en elke dag bieden we onze klanten kraakverse groenten en fruit aan, maar ook rauwkostsalades, maaltijden, kazen en heel wat gezonde takeaway.”

Mystery Shopper

“We namen dit jaar opnieuw deel aan deze wedstrijd en we haalden zowaar de eerste prijs. Een vakjury koos de mooiste, creatiefste, origineelste en meest seizoensgebonden fruit- en groenteafdeling. Een zogenaamde mystery shopper kwam een drietal keer bij ons langs om ons anoniem te beoordelen op basis van kwaliteit, netheid en klantvriendelijkheid.”

“De titel en de erkenning van ons vakmanschap is voor ons een grote pluim op onze hoed én op deze van onze medewerkers. Elke dag spelen we in op de innovatie op de foodmarkt. We leggen de nadruk graag op gezonde voeding omdat we van mening zijn dat gezond eten bijdraagt aan een gezond leven. De innovatie ligt dit jaar in ons assortiment pokebowls en gezonde pizza’s. Gezond eten hoeft zeker niet saai te zijn”, besluit Angie. (JDK)