Vers voorop in vernieuwde Aldi

De inrichting van de ALDI-winkel in de Vloedstraat in Bredene wordt volledig vernieuwd. Voortaan zullen klanten het versassortiment onmiddellijk vooraan de winkel aantreffen. Om de ombouw mogelijk te maken, sluit ALDI Bredene de deuren vanaf zaterdag 23 september en om te heropenen op zaterdag 30 september.

Het versassortiment bij ALDI is de laatste jaren sterk uitgebreid. Ook het aanbod losse groenten en fruit groeide fors. Om meer plaats te maken voor het groeiend versaanbod, ging de ALDI-winkel in de Vloedstraat voor een week dicht. “Op zaterdag 30 september om 8u30 staat het team van 18 medewerkers opnieuw klaar om de klanten te verwelkomen. In afwachting kunnen de klanten terecht in de nabijgelegen ALDI-winkels in Oostende, De Haan, Blankenberge”, aldus communicatieverantwoordelijke Alice Kibale.

Versmarktbeleving

Het versassortiment krijgt voortaan een prominente plaats vooraan de winkel. “Klanten vinden in de vernieuwde winkel alle verse groenten en fruit onmiddellijk vooraan de winkel. Op die manier wordt een versmarktbeleving gecreëerd. Ook het eiland met de wekelijkse promo’s op verse groenten en fruit staat voortaan bij de ingang van de winkel.”

4 op de 5 Belgen hechten volgens Aldi een groot belang aan promoties op verse groenten en fruit omwille van budgetredenen. “Ook door te kiezen voor onverpakte groenten en fruit proberen consumenten te besparen, zo blijkt uit een recente iVOX-enquête in opdracht van Aldi.”

Gemakkelijker winkelen

“Door onmiddellijk vooraan de winkel onze verse groenten en fruit maken we het winkelen nog eenvoudiger voor onze klanten”, zegt Marnick Evers, Manager Verkoop van het regionale hoofdkantoor Aldi Roeselare. “We merken dat onze losse groenten en fruit en promoties op verse producten steeds gemakkelijker de weg naar de winkelkar vinden.”