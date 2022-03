Verpleegster Inez Deaulmerie (28) uit Veldegem lanceert webshop met homemade brownies

Inez’ Bakery, de brownie-webshop van Inez Deaulmerie opent vandaag vrijdag 25 maart zijn virtuele deuren. “Ik maak alle brownies met de enige echte Callebaut-chocolade. Daarbovenop liggen de meest heerlijke toppings”, aldus de Veldegemse die werkt als verpleegkundige in het AZ Delta.

Inez Deaulmerie (28) groeide op in rockgemeente Werchter, maar volgde de liefde naar West-Vlaanderen. Een liefdesverhaal dat acht jaar geleden startte in Plopsaland in De Panne. “Daar leerde ik Jarne D’Haene kennen, ondertussen sinds september 2021 mijn echtgenoot”, begint Inez.

“Het was liefde op het eerste gezicht. Jarne werkte er als jobstudent en ik was er die bewuste dag als dagjestoerist. Liefst 16 keer heb ik die dag op Anubis The Ride gezeten, allemaal voor die knappe jobstudent. Het is trouwens bij die 16 keer gebleven, nadien ben ik nooit meer op die attractie geweest.” (lach)

Politieschool

Jarne is afkomstig van Gullegem, maar toch vond het koppel een stekje in de Sint-Corneliusstraat in Veldegem. “Dat komt omdat Jarne destijds de politieschool volgde in Zedelgem. We woonden dan in Torhout en toen we uitkeken naar een eigen woning, viel ons oog op Veldegem.”

“De politieschool werd ingeruild voor een opleiding tot grafisch ontwerper en ondertussen werkt Jarne bij Roularta. Dankzij zijn opleiding grafische vormgeving kon hij de website, de visitekaartjes en de verpakkingen van Inez’ Bakery ontwerpen. Hij neemt ook de administratieve kant op zich. Het enige wat hij niet mag, is de brownies maken. Dat doe ik helemaal zelf.”

Inez volgde zes jaar geleden de bakkersopleiding aan Syntra in Brugge. “Ik heb in Antwerpen gestudeerd voor verpleegster. Omdat ik nog niet klaar was voor het werkveld, heb ik nog een één jaar durende opleiding gevolgd aan Syntra. Daarna ben ik in september 2016 aan de slag gegaan op de revalidatie-afdeling van het AZ Delta in Torhout. Het beste van twee werelden, want ik heb altijd getwijfeld tussen kinesie en verpleegkunde. Deze afdeling combineert mijn beide interesses.”

En die derde interesse, daar start Inez nu een webshop mee op. “De passie voor brownies is eigenlijk ontstaan uit mijn ‘Nutella-verslaving’. Ik ben een enorme Nutellafan en maak al heel lang Nutellabrownies. Omdat ik wel klaar was voor een nieuwe uitdaging naast mijn huidige job in het ziekenhuis én omdat we een brownie-bakkerij als een gat in de markt zagen, hebben we Inez’ Bakery opgestart.”

“Door nu een webshop op te starten, kan mijn familie in Gent en Werchter bovendien mee smullen van mijn bakkunsten zonder dat we daarvoor een heel eind moeten rijden. Vandaag vrijdag 25 maart gaat onze webshop open. Op de website kun je de lekkerste brownies bestellen, bereid met de enige echte Callebaut-chocolade en met de meest heerlijke toppings van Nutella, Oreo, speculoos,… Er zijn ook kidsproofversies te verkrijgen.”

Kleuren vlag Oekraïne

Alle brownies worden handgemaakt op bestelling. “De brownies worden kraakvers verstuurd per post op maandag, dinsdag of woensdag. Zo hebben de mensen hun brownies zeker voor het weekend in huis.”

Voor hét ultieme recept van haar brownies ging Inez niet over één nacht ijs. “We hebben geproefd, geproefd en nog eens geproefd tot we de beste brownie hadden. Met onze opening lanceren we bovendien ook een brownie met geel-blauwe topping, naar de kleuren van de vlag van Oekraïne. Van deze brownies gaat een deeltje van de winst naar de mensen in Oekraïne.”

(BC)