Verpakkingsvrije biowinkel Zonder Meer bestaat zes jaar: “Een indrukwekkende 14.750 kilogram verpakkingsmateriaal werd vermeden”

De verpakkingsvrije biowinkel Zonder Meer in de Rijselsestraat bestaat intussen zes jaar en maakt duidelijk een verschil in de afvalketen. “Na een grondige telling komen we uit op zo’n 14.750 kilogram verpakkingsmateriaal dat werd vermeden. Een indrukwekkend cijfer”, zegt zaakvoerder Johan Moreels.

Zonder Meer is intussen uitgegroeid tot een druk bezochte biowinkel in Kortrijk. “Zou het toeval zijn dat Kortrijk al een aantal jaar beter scoort dan gemiddeld als het gaat om restafval per inwoner? Vorig jaar ging dit nog om zo’n 130 kilo per inwoner terwijl het in pakweg Zwevegem of Waregem meer dan 140 kilo is. Voor ons is het streven naar minder verpakkingen heel belangrijk. Hergebruik is altijd beter dan recyclage. Als we collega handelaars kunnen helpen om de overstap te maken naar verpakkingsvrij winkelen dan zetten we daar met plezier onze schouders mee onder”, vertelt Johan.

“Door de champignons zonder plastieken bakjes aan te bieden, zorgde de winkel al voor een vermindering van 100 kilogram plastiek”

De voorbije weken maakte hij een inschatting van het verschil dat hun winkel maakt op de afvalberg en dat leverde toch wel een indrukwekkend cijfer op. “Klanten komen hier met hun eigen verpakking en vullen wat ze nodig hebben. Ook groenten en fruit liggen los en kunnen zonder verpakking gekocht worden. Door de champignons zonder plastieken bakjes aan te bieden, zorgde de winkel al voor een vermindering van 100 kilogram plastiek. De voorbije maanden werd alles grondig geteld en becijferd en uiteindelijk komen we uit op zo’n 14.750 kilogram verpakkingsmateriaal dat werd vermeden.”

“Mensen kopen hier precies de hoeveelheid die ze nodig hebben wat het risico op voedselverspilling verkleind”

En dat cijfer is volgens Johan nog een grote onderschatting. “Van de groenten en fruit hebben we enkel de plastieken bakjes van de champignons in onze berekening opgenomen, terwijl in veel winkels ook andere groenten en fruit verpakt zijn. Daarnaast kopen de mensen hier precies de hoeveelheid die ze nodig hebben. Voor veel alleenstaanden en senioren zijn de standaard verpakkingen in een supermarkt te groot wat het risico op voedselverspilling vergroot.”

“Men staat er vaak niet bij stil dat een kleine inspanning een groot verschil kan maken”

Johan gelooft dat de gewone klant een verschil kan maken. “Uiteraard ligt er een grote verantwoordelijkheid bij ondernemers en beleidsmensen, maar men staat er vaak niet bij stil dat een kleine inspanning een groot verschil kan maken. Er zijn in Kortrijk ongeveer 34.000 gezinnen. Stel dat 10 procent van die gezinnen telkens met een herbruikbare zak naar de bakker gaat dan geeft dat een besparing van 17 ton materiaal.”