Veronique Deman doet eind september de boeken toe: Kaasspeciaalzaak Epoisses sluit

Veronique Deman van de kaasspeciaalzaak Epoisses op de Steenakker sluit eind deze maand de deuren. Voornaamste reden zijn de wegen- en rioleringswerken vlak voor haar deur. “We kunnen nog zes maanden verder doen en volhouden, maar dan zijn de werken niet gedaan en zijn onze centen op. Ik ben niet kwaad, maar woedend”, zegt Veronique.

“Tot aan het bouwverlof ging het met de werken goed, maar dan lag het wekenlang stil omdat de klinkers niet werden geleverd. Vorige week maandag werden de werken eindelijk hervat. Straks komen de herfst en winter er aan.” In 1994 begon Veronique Deman met De Kaashoek op de hoek van de Lege Kruise en Speldenstraat waar zich nu pizzeria Borsalino bevindt. In 2003 kochten Veronique en haar echtgenoot Filip Desmet een handelspand op de Steenakker. Veronique baatte er een aantal jaar een voedingswinkel uit tot ze het in februari 2013 met Epoisses, in een kleinere winkelruimte en met een andere naam, over een andere boeg gooide.

Parkeerplaatsen

Het vorig stadsbestuur van Vooruit en de stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project koos om van de Steenakker een belevingsplein te maken. De Steenakker was de grootste centrumparking en er verdwijnen heel wat parkeerplaatsen. “Er zullen nog 34 parkeerplaatsen zijn, wat is dat?”, zegt Filip. “Ik weet niet waar het verstand van onze politici zit. In de plaats van volk aan te trekken, jagen ze de mensen weg. Tijdens de kermis plaatst men een container op de Leiebrug. Om een kaasplank te komen afhalen, moesten Franse klanten een hele omweg maken. Wervik is dood, het is gedaan. Er is voor de handelaars een infovergadering over de werken geweest, maar al de plannen waren al getekend. Wat kwamen we daar dan doen? De stad zou uitkijken naar tijdelijk een ander pand voor ons. Er zouden hier tijdens de werken zes parkeerplaatsen zijn, maar we hebben uiteindelijk niks.”

Marktwagen

De beslissing om de handdoek te gooien, kwam er niet zomaar. “We hebben al van voor de start van de werken alle mogelijke scenario’s bekeken”, zegt Veronique (51). “Bijvoorbeeld de aankoop van een marktwagen om in de loop van de week op verschillende plaatsen in Wervik te staan. Er werd een grote communicatiecampagne voorzien, maar daar heb ik weinig van gemerkt. We zouden aandacht krijgen in de stedelijke infokrant ‘Waarheen’, maar daarvan heb ik ook nog maar weinig gezien. De stad trekt elke week een winnaar van een Wervik Kadobon van 25 euro voor wie koopt op en rond de Steenakker, maar veel mensen vullen die lotjes niet meer in”, klinkt het.

Epoisses is mijn levenswerk

“Ik ben tijdens de werken creatief genoeg geweest. Helemaal in het begin waren er hier vlak voor onze deur nog parkeerplaatsen, maar plots niet meer. Ik pakte zelfs uit met een drive-in. De klanten belden dat ze onderweg waren. Ze hielden hier halt, de koffer open en weer weg met hun bestelling. Betalen gebeurde online. Waar ik al mijn moed haalde, weet ik zelf niet maar nu is het op.”

Veronique kreeg schepen van Lokale Handel en Ondernemen Yves Obin (CD&V) over de vloer. Zijn partij behoort na de bestuurswissel nog maar sedert mei tot de nieuwe meerderheid. “Hij is hier geweest, maar nu is het te laat”, zegt Veronique. “Luister, ik heb hier nog nooit een politieker in mijn winkel gezien. Geen vijf eurocent heb ik aan hen verkocht.”

Unizo

“Veronique stak heel haar ziel in de winkel”, benadrukt haar echtgenoot. “De bom is ontploft en nu zijn de politici daar.” Ook Unizo-voorzitter Steve Dejan kwam langs. “Ik belde naar Unizo Brussel om inlichtingen over steunmaatregelen en de hinderpremie”, vertelt Veronique. “Ik kreeg aan de andere kant van de lijn te horen dat ze voor mij niks konden doen, omdat ik geen lid van Unizo meer ben. Er is nog passage mogelijk en het ligt niet tot vlak voor onze deur open. Daardoor komen we niet in aanmerking voor de hinderpremie.”

Voor alle duidelijkheid: Epoisses staat niet te koop. Om de aandacht te trekken hangt er wel een kleine affiche uit met daarop ‘te koop’ met daarbij verschillende producten in de winkel. “Ik lig er niet wakker van wat ik in de toekomst zal doen en zal er me niet ziek in maken. Ik werd al door drie mensen gecontacteerd. Onze beslissing postte ik op Facebook. Iedereen is er het hart van in. Ik kreeg al honderden likes en allemaal positieve reacties. Ook van klanten uit Komen-Waasten en van over de grens.”

Epoisses genoot een goede reputatie met bijvoorbeeld de thuisleveringen en kaasbuffetten in zaal Avalon en Wervik Stoasche. “Veronique is niet bang om te werken”, vertelt haar man. “Tijdens de feestdagen was ik al om drie uur ’s morgens bezig om alles klaar te krijgen”, blikt ze terug. Het is alsof ik een kind afgeef. Epoisses is mijn levenswerk. Veel mensen vinden het spijtig dat we stoppen, maar ze hadden maar moeten komen in de plaats van hun kaas te kopen bij de slager of in een warenhuis en ging het anders niet spijtig geweest zijn.” (EDB)