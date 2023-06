Vernieuwde OKay Pittem heropent op 14 juni als duurzame buurtsupermarkt

Op woensdag 14 juni opent OKay Pittem opnieuw de deuren na een grondige opknapbeurt. De buurtsupermarkt is met een totale winkeloppervlakte van 940 m² een stuk ruimer dan voorheen en werd gerenoveerd met onder andere een opgefriste freshmart, extra koelmeubels en een vernieuwde broodhoek. Er is ook sterk ingezet op een minimale milieu-impact.

OKay Pittem is niet alleen 290 m² groter dan voor de verbouwingswerken, dankzij de frisse en moderne inrichting vinden de klanten nu ook makkelijker hun weg in het gevarieerde assortiment verse producten. “In de freshmart komt ons ruime aanbod vers fruit en verse groenten volledig tot zijn recht”, zegt store manager Tim Dendooven, die met zijn team ernaar uitkijkt om de klanten opnieuw te mogen verwelkomen. “Net buiten de freshmart werden extra koelmeubels geplaatst, zodat we onze tapas, charcuterie en patisserie nog beter in de kijker kunnen zetten.”

Aangename winkelervaring

In OKay Pittem bakken de winkelmedewerkers ter plekke kwaliteitsvolle broden, koffiekoeken en broodjes af. “Die staan nu nog overzichtelijker uitgestald in ons vernieuwde broodmeubel. Een stuk handiger voor de klanten. Ook de kassa-omgeving kreeg een opknapbeurt.”

Allemaal nieuwigheden en verbeteringen die bijdragen tot een aangename winkelervaring en nóg efficiënter boodschappen doen. “Elke dag kan ik rekenen op een toffe ploeg van 13 gemotiveerde medewerkers. Allemaal mensen uit de regio, voor wie klantvriendelijkheid, een goede service en hulpvaardigheid altijd op de eerste plaats komen.”

Minimale milieu-impact

Colruyt Group hecht veel belang aan duurzaam bouwen, met een zo laag mogelijke milieu-impact. In OKay Pittem wordt geen gas of stookolie verbruikt. De winkel werkt volledig op groene stroom en de milieuvriendelijke koeling van de winkel stoot 90 procent minder CO2 uit dan traditionele koelinstallaties. Bovendien wordt vrijgekomen warmte van de koeling en het ventilatiesysteem gerecupereerd om de winkel te verwarmen.