Vernieuwde Gelateria Italia heropent vrijdag de deuren in Roeselare: “Klanten zullen het interieur nog nauwelijks herkennen”

Bert Watteny en Wendy Vanden Nest heropenen vrijdag hun horecazaak Gelateria Italia, gespecialiseerd in ijslekkernijen, op de Grote Markt. De zaak zit helemaal in het nieuw. “Eigenlijk waren er aanvankelijk plannen om enkel te schilderen, maar uiteindelijk is het veel meer dan dat geworden.”

Bert en Wendy runnen sinds 2011 Gelateria Italia op de Roeselaarse Grote Markt. In de horecazaak kan men terecht voor tal van soorten ijsjes, maar het terras lokt bij mooi weer ook heel veel klanten die er genieten van een drankje. “We speelden al van voor de coronacrisis met het idee om onze zaak wat op te frissen. De voorbije jaren keken we telkens op dezelfde kleuren. Voor wie buiten stond, was het ook niet altijd even duidelijk of we wel open waren”, aldus Wendy.

Het koppel plande aanvankelijk schilderwerken, maar die plannen werden bijgestuurd. “Een van onze klanten is gespecialiseerd in totaalinrichting en interieur. Van het een kwam het ander en stond er plots veel meer op til dan schilderwerken alleen.”

Extra boost

Gelateria Italia sloot op 1 oktober de deuren. “Toen wisten we nog niet dat Radio 2 zou neerstrijken. Anders hadden we misschien nog even gewacht met de werken. Anderzijds kunnen we nu, net het terug mooier en warmer weer wordt, terug de deuren openen”, aldus Bert.

Vrijdag heropent de horecazaak de deuren. Klanten zullen het interieur nog nauwelijks herkennen. Een nieuwe vloer, een nieuw plafond, kleurrijke muren, nieuwe verlichting en de toonbank die verwerkt werd in een gloednieuw meubel. “De nieuwe inrichting en de nieuwe kleuren geven alvast een extra boost om er terug in te vliegen”, aldus Wendy.

Actie

De heropstart van hun zaak wordt gevierd met een leuke actie. Iedere klant die er tot eind februari een ijsje bestelt, krijgt er eentje gratis. “Nu kijken we vooral uit naar de vele zomerse evenementen op de Grote Markt.”