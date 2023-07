Vernieuwde Colruyt in Oostrozebeke heropent

Op woensdag 12 juli opent de Colruyt aan de Ingelmunstersteenweg opnieuw zijn deuren. Naast de vernieuwde beenhouwerij ging er extra aandacht naar duurzaamheid op vlak van energie en mobiliteit. Klanten kunnen in Oostrozebeke nog steeds terecht bij Collect&Go, waarvan het afhaalpunt nu volledig is geïntegreerd in de winkel.

“In onze ruime versmarkt vinden klanten producten zoals groenten en fruit, vis, kaas, veggie en kant-en-klare maaltijden”, zegt gerant Evi De Geyter. “Ook in de volledig vernieuwde beenhouwerij is er een uitgebreide keuze met onder andere een traiteurassortiment. De zelfbedieningstoog werd er trouwens vervangen door doorzichtige, gesloten frigo’s die een pak minder CO2 uitstoten.” Klanten kunnen de beenhouwers ook makkelijk aanspreken bij vragen of voor speciale bestellingen dankzij het open atelier.

Geïntegreerd Collect&Go-afhaalpunt

In Oostrozebeke kunnen klanten nog altijd terecht in het Collect&Go-afhaalpunt. Dat is nu volledig geïntegreerd in de winkel. Door die verplaatsing kon de parking herbekeken worden. De 140 parkeerplaatsen zijn nu vlotter bereikbaar. Er werden ook 2 laadpalen geïnstalleerd voor 3 elektrische wagens. In de overdekte fietsenstalling zijn 8 fietsbeugels voorzien waar 16 (bak)fietsen veilig en droog vastgemaakt kunnen worden.

De winkel heeft overal ledlampen die dankzij een sensor tot 30 procent energie besparen en uit het ventilatiesysteem wordt maar liefst 75 procent van de warmte gerecupereerd. Op het dak van de winkel zorgen zonnepanelen voor groene stroom. En om de riolering te ontlasten bij hevige regenval, wordt het regenwater opgevangen, zodat het later rustig in de grond kan sijpelen.

Opendeuravond

“Samen met mijn team van 32 winkelmedewerkers en 8 beenhouwers kijk ik ernaar uit om onze klanten te verwelkomen. We nodigen hen dan ook graag uit om als eerste kennis te maken met de vernieuwde winkel tijdens onze opendeuravond op dinsdag 11 juli van 17 tot 20 uur.”