Vernieuwde Aldi-winkel langs Baron Ruzettelaan geopend

De geheel vernieuwde en uitgebreide Aldi-vestiging langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek is open voor het grote publiek. “De extra ruimte, van 950 naar 1.100 m², verhoogt het winkelcomfort van de klant”, zegt Jimmy D’Hoore van Aldi.

De Aldi-winkel langs de Baron Ruzettelaan, een van de vier die Brugge er telt, ging in september dicht voor grondige verbouwings- en uitbreidingswerken. Een goeie drie maanden later staat een team van 11 Aldi-medewerkers er klaar om de klanten te ontvangen in de vernieuwde winkel.

“De verkoopoppervlakte van de nieuwe winkel werd uitgebreid van ongeveer 950 m² naar ongeveer 1.100 m²”, weet Jimmy D’Hoore, manager construction bij Aldi. “Deze extra ruimte verhoogt het winkelcomfort van de klant en biedt meer plaats voor ons groeiend aanbod. De uitbreiding werd mogelijk gemaakt door het opnemen van een ongebruikt magazijn.”

Bij Aldi wijzen ze er verder nog op dat tijdens de werken meer energie-efficiënte maatregelen werden genomen. Zo wordt de koeling in de vernieuwde vestiging voortaan verzorgd door een duurzame en natuurlijke CO²-koeling. En dankzij het gebruik van ledverlichting in de winkel kan er 75% aan energie bespaard worden ten opzichte van klassieke verlichting.

Focus op versaanbod

Bij de vernieuwde winkelinrichting ligt de nadruk op verse producten. Het versaanbod krijgt een prominente plaats vooraan in de winkel met als bedoeling om voor een echte versmarktbeleving te zorgen.

Daarnaast zijn er in de vernieuwde winkel ook meer ‘convenience’-artikelen te vinden, zoals voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. “De klanten kunnen er ook terecht voor vers vlees waarvan 90 procent van Belgische origine is”, geeft Aldi-woordvoerder Jason Sevestre nog mee.

“Momenteel wordt dit aanbod tijdelijk uitgebreid met typische eindejaarsproducten zoals everzwijnsteak, orloffgebraad en gourmet- en fondueschotels. En ook in deze nieuwe vestiging zetten we maximaal in op onze huismerken die het kloppend hart van de winkel vormen. In het vaste aanbod bestaat maar liefst 90 procent uit huismerken, die vaak minstens de helft goedkoper zijn dan de bekende merken.”