De Kruidvat-winkel in de Vlamingenstraat, in het centrum van Wervik, werd helemaal vernieuwd en is sedert dinsdagmorgen weer open. Voor de eerste honderd klanten staat er een gratis goodiebag klaar. Voorwaarde is wel dat je voor minimum tien euro aankoopt. Er zijn ook flink wat kortingen en promo’s.

Het filiaal in de Tabaksstad was een paar weken dicht door de herinrichting. De winkel roept bij een generatie Wervikanen herinneringen op. Lang geleden bevond zich daar immers Cinema Olympia.