Vernieuwd Ardoois familiebedrijf Deforche Medical stelt zich dit weekend voor

Deforche Medical is een Ardoois familiebedrijf dat actief is als groothandel in medisch materiaal voor professionals in de zorgverstrekking. Het bedrijf heeft een schaalvergroting achter de rug en stelt zich dit weekend voor tijdens een opendeur in de Nijverheidsstraat 1.

De hele week was het nog alle hens aan dek met verbouwen en aanpassen. Maar ze zijn er klaar voor: Deforche is toegetreden tot de Asker Health Care groep. Daarmee behoort Deforche als Ardoois familiebedrijf tot het toonaangevende Asker, op het vlak van medische producten, apparatuur voor de gezondheidszorg. Deze groep is een trendsetter in Europa.

“De afgelopen periode heeft Deforche zich voornamelijk gericht op de vernieuwing en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Op vrijdag 21 oktober opent Deforche de vernieuwde winkel en de magazijnen in de Nijverheidsstraat 1”, zegt managing director Jurgen Struylaart.

Gezond groeien

“Deforche Medical is hiermee een verdere fase ingegaan op het vlak van groei. De vernieuwing van de winkel en het magazijn is hierbij belangrijk. Daarbij hoort ook een nieuwe huisstijl, met een nieuw logo. Het oude logo dateert van 1985 en was aan vernieuwing toe. Het nieuwe logo is een stap in de richting van een gezonde toekomst.”

Gezond doorgroeien en ontwikkelen is de missie van Deforche Medical. “Vanuit Deforche Medical blijven we focussen op onze kerntaak. Die is het ter beschikking stellen van goede en kwaliteitsvolle producten voor de gezondheidszorg en dienstverlening aan onze klanten-zorgverleners. Onze klanten krijgen als meerwaarde toegang tot een wereldwijd netwerk van leveranciers in de medische wereld.”

Opleiding

Deforche gaat meer investeren in training en opleidingen. Struylaart: “Het is voor ons belangrijk nauw in contact te staan met de professionele zorgverstrekkers. Samen kunnen we zo bouwen aan een mooie toekomst. Belangrijk is het bieden van de juiste opleiding aan de gebruikers.”

Om de vernieuwingen meer kenbaar te maken organiseert Deforche Medical een opendeurweekend. Je bent welkom op vrijdag, 21 oktober, zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober. Het is een weekend dat in het teken staat van de kennismaking met elkaar, de nieuwe producten en de vernieuwde infrastructuur. (JM)

www.deforchemedical.be