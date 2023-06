Verkoop volkscafé Sportman voor een Shisha Lounge is nu officieel

De verkoop van volkscafé Sportman in het begin van de Hoogweg in Wervik is nu officieel. ‘Te Laat’ staat het op de borden van immokantoor ERA in Geluwe. Er komt een Shisha Lounge waar men onder meer een waterpijp zal kunnen roken. De nieuwe eigenaar is Sead Hagjija. Hij woont in de wijk Witte Poort in Geluwe en is afkomstig uit Kosovo.

Het nieuws over de verkoop brachten we bijna twee maanden geleden al. Ondertussen zat de koper aan tafel met zijn bank en is de deal rond. Dit werd ons bevestigd door makelaar Bram Loontjens.

Een shisha (waterpijp) is een instrument waarmee je waterpijptabak of kruidenmengsels kan roken. Het is vrij populair in Nederland waar een waterpijp vooral wordt gebruikt onder jongeren en als een sociale activiteit. Een Shisha Lounge zie je vooral in de grootsteden Brussel, Antwerpen en Gent. In onze provincie ook in Kortrijk en Oostende. (EDB)