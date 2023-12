Verilin uit Heule ontwikkelt relatiegeschenk ter gelegenheid van EU-voorzitterschap in opdracht van de Vlaamse Regering

Textielbedrijf Verilin uit Heule mag vanaf 1 januari het relatiegeschenk aanbieden ter gelegenheid van het Vlaams voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Dit werd maandag bekendgemaakt op een persmoment in Brussel. “Het idee was om een zeer authentiek geschenk te geven met een sterk verhaal.”

De Vlaamse regering zit het Europees voorzitterschap voor en Verilin mag daarvoor het relatiegeschenk ontwikkelen. Al meer dan 60 jaar produceert Verilin luxehuislinnen en duurzame luxelinnen voor de horecasector over de hele wereld. “We ontwierpen twee linnen servetten in zuiver wit. Ze werden met zorg geweven en voorzien van verfijnde gouden broderie in de ateliers van Verilin, een Vlaams familiebedrijf waar jarenlang vakmanschap en traditie gecombineerd worden met innovatie en nieuwe technieken”, vertelt Ilse Dedeken.

“De weerbare flandrien neemt je mee langs historische hoogtepunten in het Vlaamse landschap”

Op het linnen zie je de skyline van vijf steden: het Belfort van Brugge, de Boekentoren in Gent, het stadhuis van Leuven, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen en C-Mine in Genk. “De weerbare flandrien neemt je mee langs historische hoogtepunten in het Vlaamse landschap. Zijn verhaal staat voor daadkracht en moed. Zijn doorzettingskracht en winnaarsmentaliteit inspireert de ontdekkingstocht door het prachtige, veelzijdige Vlaanderen. Waar mensen met elkaar verbonden blijven door cultuur en onderwijs, economie en handel, sport en toerisme en zeker ook technologie”, vertelt Ilse. Elk doosje bevat twee linnen, goed voor 8.000 servetten. De relatiegeschenken worden gegeven aan staatshoofden en regeringsleiders op bezoek.

“We hebben als West-Vlaams familiebedrijf met de beruchte derde generatie vrouwen de opdracht binnengehaald. Girlpower”

“Veel bedrijven hebben zich ingeschreven om het relatiegeschenk te ontwikkelen. Het was een lange procedure, maar toch hebben we als West-Vlaams familiebedrijf met de beruchte derde generatie vrouwen de opdracht binnengehaald. Girlpower. Als we ergens onze tanden inzetten dan gaan we ervoor”, klinkt het bij een trotse Ilse.