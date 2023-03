Vergunning voor slachthuis Tielt definitief afgewezen

Het slachthuis Debra-Meat in Tielt krijgt definitief geen vergunning om zijn slachtcapaciteit uit te breiden van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) had die vergunning begin vorig jaar al geweigerd en de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigde donderdag dat die weigering correct is gebeurd.

Het Exportslachthuis had in 2021 een omgevingsvergunning gekregen van het West-Vlaamse provinciebestuur. Gaia, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie gingen in beroep bij minister Demir. Die besliste in januari vorig jaar te weigeren. Debra-Meat trok tegen die beslissing naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar haalde dus bakzeil.

Geluidsoverlast

De Raad oordeelt dat minister Demir de vergunning correct heeft geweigerd vanwege geluidsoverlast voor de omgeving. De Raad stelt dat ze de weigeringsbeslissing voldoende motiveert.

De uitbaters tonen volgens de Raad niet aan dat de gemaakte beoordeling onredelijk is of steunt op onjuiste gegevens. En omdat minstens één weigeringsgrond overeind blijft, blijft de beslissing geldig.

Onvergunbaar

“In veel dossiers is het een erg moeilijke afweging, maar deze aanvraag was zo klaar als een klontje: deze uitbreiding is onvergunbaar. Ik ben dan ook tevreden dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat bevestigt. De uitbreiding komt er niet en dat lijkt me op alle vlakken de enige juiste beslissing”, reageert de minister Demir.

Het slachthuis werd eind 2019 veroordeeld tot een geldboete voor dierenmishandeling. De inbreuken kwamen toen aan het licht door undercoverbeelden van Animal Rights. Volgens de minister waren die feiten geen reden voor de weigering.