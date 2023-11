Vergunning verhuis Blueberry Hill van Kortrijk naar Transfosite in Zwevegem in orde

“Momenteel is het geregeld dat we zeker tot eind april in het pand in Kortrijk kunnen blijven”, opent Demuynck. “Het liefst van al zouden we dat nog verlengen tot eind juni, maar dat valt nog te regelen met de eigenaar. In de Blueberry Hill in z’n huidige gedaante zijn er 20 touwen om de muren te beklimmen. In onze nieuwe vestiging in Zwevegem zullen dat er 60 zijn. We specialiseren dus echt wel op het klimmen.”

Transfo Climbing

Doordat er wel al een ander bedrijf de sporten boogschieten, speleologie en het touwenparcours aanbiedt op de Transfosite, zal Demuynck die sporten niet langer kunnen aanbieden.

“We gaan verder onder de naam Transfo Climbing. Het grote voordeel is dat de site vlot bereikbaar is en dat er veel parking is. De Blueberry Hill was financieel gewoon niet meer haalbaar. Aan alles komt een einde. Ik ben blij met het verhaal dat we geschreven hebben met Blueberry Hill, maar ben nu ook klaar voor het verhaal van Transfo Climbing”, kijkt Koen hoopvol naar de toekomst.

Partners

De bouwvergunning voor de nieuwe klimgelegenheden is in orde en op dit moment wordt volop gezocht naar externe partners die het project financieel willen ondersteunen. Binnenkort zal er een concretere datum kunnen worden meegedeeld voor de effectieve verhuis.